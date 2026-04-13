Scuole, il punto sui lavori Pnrr: nella città metropolitana di Genova 12 interventi conclusi su 21

Genova. Sono 21 interventi di edilizia scolastica finanziati dal Pnrr nella città metropolitana di Genova sono 12 quelli conclusi e collaudati, 2 sono in fase di collaudo e 7 ancora in fase di esecuzione. È il quadro presentato oggi in commissione consiliare.

Gli investimenti complessivi valgono oltre 62 milioni di euro tra interventi in corso, per la maggior parte in fase avanzata e prossimi alla conclusione, e opere già concluse e collaudate, in linea con le scadenze del Pnrr.

Gli interventi hanno riguardato efficientamento energetico, adeguamento sismico, messa in sicurezza degli edifici, riqualificazione degli spazi scolastici e realizzazione di nuove strutture.

Tra le opere già concluse si segnalano, tra le altre, quelle che hanno interessato l’IIS Einaudi Casaregis-Galilei, il liceo Luzzati di Chiavari, l’istituto Marsano di San Colombano Certenoli, il liceo King Martin Luther di Genova e l’istituto Marconi Delpino in via Giotto a Chiavari, con interventi che hanno migliorato sicurezza, prestazioni energetiche e qualità degli ambienti scolastici.

L'istituto Einaudi-Casaregis-Galilei

Parallelamente, sono in pieno svolgimento cantieri su diversi plessi del territorio, tra cui gli interventi di adeguamento sismico e riqualificazione del Gaslini-Meucci, del Liceo Da Vinci, del Convitto Colombo in corso Dogali e dell’IIS Primo Levi di Ronco Scrivia, oltre alla nuova costruzione presso l’Istituto Klee-Barabino.

L'istituto Gaslini-Meucci

Tra i progetti più rilevanti si inserisce inoltre il polo scolastico di Via Giotto, nel Ponente genovese, un intervento di grande portata finanziaria e strategica che rappresenta uno degli investimenti più significativi dell’intero programma, destinato a offrire spazi moderni, sostenibili e ad alta efficienza energetica per la comunità scolastica.

“Il quadro che abbiamo illustrato oggi in commissione – commenta il consigliere delegato a Istruzione, Edilizia scolastica e Pari Opportunità, Filippo Bruzzone – dimostra come la Città Metropolitana stia rispettando gli obiettivi del Pnrr, trasformando risorse straordinarie in risultati concreti per le nostre scuole. Parliamo di interventi che migliorano la sicurezza, l’efficienza energetica e la qualità degli spazi, con ricadute dirette sulla vita quotidiana di migliaia di studenti. È un lavoro complesso, che richiede programmazione, competenze e capacità di gestione, ma i numeri ci restituiscono un percorso solido e in linea con le scadenze previste. Continueremo a lavorare con la stessa determinazione per completare tutti gli interventi entro i tempi stabiliti e consegnare al territorio un patrimonio scolastico sempre più moderno e sostenibile. La richiesta di aggiornamento avanzata dalla consigliera Laura Repetto, che nel precedente mandato ha seguito queste deleghe, ha rappresentato un’ulteriore occasione utile per condividere in modo trasparente lo stato di avanzamento degli interventi e i risultati fin qui raggiunti”.