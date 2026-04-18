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Incidente

Scontro tra moto e auto sulla strada per Montemoggio, grave centauro 58enne

Anche l'elisoccorso in azione per recuperare il ferito e trasportarlo al San Martino

vigili del fuoco elisoccorso drago elicottero

Mezzanego. Grave incidente stradale sulla Sp26 bis della Valmogliana che da Mezzanego sale a Montemoggio.

Un uomo di 58 anni si è scontrato con un’auto guidata da una trentenne. Nello schianto la moto è finita in una scarpata. L’uomo, un turista lombardo, è andato in arresto cardiaco: è stato intubato prima di venire trasportato in elisoccorso al San Martino di Genova.

Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari e il soccorso alpino, personale del 118, la Croce Verde di Carasco e lo staff sanitario dell’elisoccorso Drago.

Il centauro era in condizioni molto gravi, con probabili fratture ad un braccio ed una gamba. La ragazza alla guida dell’auto, residente nel Tigullio, sotto shock ma illesa.

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