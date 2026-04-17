Struppa, scontro tra scooter e automobile: 29enne ferita gravemente

Genova. Una ragazza di 29 anni è rimasta gravemente ferita in uno scontro avvenuto in via Sponda Nuova tra un’automobile e lo scooter del quale era alla guida.

La giovane donna ha riportato un trauma cranico e altre fratture ed è stata trasportata al pronto soccorso del San Martino in codice rosso, il più grave. Secondo i sanitari, fortunatamente, non dovrebbe rischiare di morire.

Lievemente ferita anche la persona alla guida della vettura.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro: sul posto la polizia locale per i rilievi del caso.

Intervenuti anche l’automedica del 118 e i militi della pubblica assistenza di Molassana.