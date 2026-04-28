Scolmatore del Bisagno, nuovi provvedimenti contro la polvere nelle strade. A settembre il varo della passerella pedonale

Genova. Un piano d’attacco per tenere pulite le strade e la definizione delle tempistiche legate alla costruzione della nuova passerella pedonale tra via Adamoli e via Emilia. Questo è quanto emerso questo pomeriggio dalla seduta del Consiglio comunale di Genova, dove durante il question time si è approfondito le due tematiche.

A portare in aula il tema della sporcizia nelle strade causata dai mezzi pesanti che escono da cava Cavalletti – dove lo smarino è depositato temporanemante – è stata la consigliera della Lista Salis Erika Venturini, che già nei giorni scorsi aveva dato visibilità alla criticità, raccogliendo le lamentele dei residenti e chiedendo alla struttura commissariale un intervento immediato.

La fase iniziale dei lavori ha infatti evidenziato problemi dovuti alla dispersione di polveri e detriti trasportati dai mezzi pesanti sulla viabilità pubblica. Per fronteggiare la situazione, l’amministrazione ha confermato un presidio costante della Polizia locale, intervenuta a più riprese per imporre all’impresa interventi immediati di bonifica stradale. Oltre ai controlli, sono state introdotte migliorie operative strutturali per ridurre il disagio alla radice. Tra queste spiccano l’impiego di spazzatrici in servizio continuo e il completamento della pavimentazione cementata nel tratto interno al cantiere. Nei prossimi giorni, inoltre, sarà predisposto un nuovo impianto “lava ruote” che dovrebbe azzerare – questa è l’intenzione – la fuoriuscita di polveri sulle strade della Valbisagno.

Parallelamente arrivano aggiornamenti attesi dalla cittadinanza e dai commercianti per quanto riguarda la mobilità pedonale. Nell’interrogazione portata in aula, il consigliere di Forza Italia Mario Mascia ha chiesto chiarimenti sui tempi di rifacimento della passerella che collega via Adamoli a via Emilia, infrastruttura essenziale per la connettività del quartiere di Molassana. “Secondo quanto comunicato dal responsabile unico del procedimento – ha risposto l’assessora Viscogliosi -la fornitura delle strutture metalliche necessarie per la costruzione è prevista per la metà di luglio. Una volta completata la fase di approvvigionamento, il varo dell’impalcato e il conseguente ripristino del passaggio sono programmati per il mese di settembre“.

“Accogliamo con favore le migliorie in corso nell’area della cava Montanasco, ma non possiamo abbassare la guardia – ha commentato a margine Venturini – I disagi per i cittadini restano evidenti, a partire dalla qualità dell’aria. Le commissioni sono già state richieste e, anche se il cantiere dello scolmatore non è di nostra diretta competenza, sulla sicurezza e sulla tutela della salute dei cittadini deve esserci, da parte di tutti, la massima attenzione“.