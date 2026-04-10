Sciopero nazionale del comparto aereo: disagi e voli cancellati all’aeroporto di Genova

Genova. La giornata di venerdì 10 aprile si è aperta con significative criticità per il trasporto aereo nazionale. Presso lo scalo Cristoforo Colombo di Genova si registrano già le prime conseguenze concrete della protesta, con la cancellazione dei voli in arrivo e in partenza per Amsterdam e Charleroi.

L’agitazione, indetta dalle sigle sindacali Uiltrasporti, Ugl-Ta, Astra e Fast-Confsal-Av, è prevista nella fascia oraria che va dalle 13:00 alle 17:00. Lo sciopero coinvolge un ampio spettro di figure professionali: dai controllori di volo dell’Enav al personale tecnico di Techno Sky, estendendosi fino agli addetti alla sicurezza degli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino.

Alla base della mobilitazione vi sono diverse rivendicazioni di carattere economico e organizzativo. I sindacati denunciano salari non più adeguati all’attuale tasso di inflazione e carichi di lavoro eccessivi. A pesare sul comparto è anche l’incertezza legata allo scenario internazionale, in particolare per quanto riguarda l’aumento dei costi energetici e operativi derivanti dalle tensioni in Medio Oriente.