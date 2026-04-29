Sciopero del primo maggio, a proclamarlo la sigla Usi-Cit e Cobas Lavoro Privato

Liguria. La sigla sindacale Usi-Cit ha proclamato uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata del 1° maggio 2026 a cui aderisce la Sigla Cobas Lavoro Privato.

L’astensione dal lavoro è stata proclamata nel rispetto della disciplina dei servizi pubblici essenziali e coinvolge vari comparti del pubblico impiego, sanità compresa.

Per il corpo nazionale dei vigili del fuoco lo sciopero è limitato al turno mattutino.

Sono esclusi i lavoratori e le lavoratrici per cui sono stati già proclamati degli scioperi in giornate che non permettano il rispetto della rarefazione oggettiva (ossia la distanza minima tra due scioperi): trasporto pubblico locale, aereo, ferroviario, marittimo e scuola. Inoltre sono esclusi i servizi di trasporto passeggeri interessati dalle franchigie e specificatamente: trasporto aereo, trasporto ferroviario, appalti ferroviari. Trasporto marittimo Gruppo Tirrenia, Trasporto marittimo F.S., Trasporto marittimo – Società Liberty Lines e Circolazione e sicurezza stradale.

Le rivendicazioni al centro della protesta sono tre: adeguamento salariale per difendere il potere d’acquisto eroso dall’inflazione, sicurezza sul lavoro e maggiore stabilità contrattuale nel pubblico e nel privato.