  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Originali

Le sciarpe del Genoa diventano felpe: sino al 29 aprile allo store di piazza Banchi c’è “Catenaccio”

Il progetto è un'idea del designer genovese Cesare Tamagno che da anni risiede a Barcellona

Genova. Sino al 29 aprile a primo piano del Genoa Store di piazza Banchi, c’è un corner mobile in cui si vedono felpe che sono pezzi unici: ricavate dalle sciarpe rossoblù.

Dietro tutto questo c’è un progetto di un designer genovese ormai trasferito da tempo a Barcellona: Cesare Tamagno e la sua Catenaccio. Stavolta però il giocare coperti in difesa non c’entra.

“Ho voluto chiamare l’attività Catenaccio perché è una parola italiana che tutto il mondo conosce. Abbiamo collaborato già con tante squadre, ma il Genoa è la prima per l’Italia. Al reparto marketing è piaciuto il nostro progetto ed eccoci qui” racconta a Genova24.

Il risultato è una collezione composta da pezzi unici. Ogni felpa conserva i colori, i dettagli e il significato della sciarpa da cui nasce. Un oggetto che non è più legato solo al giorno della partita, ma diventa parte della vita quotidiana: qualcosa da indossare sempre, mantenendo vivo il legame con la propria squadra e con i ricordi che porta con sé.

Allo store ci sono felpe già realizzate (sono 30 pezzi unici solo per il Genoa) o è possibile portare la propria, inserirla in un sacchetto predisposto da Catenaccio, seguire le istruzioni e in tre settimane si riceverà il nuovo capo da indossare.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.