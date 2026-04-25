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Incidente stradale

Schianto fra auto in corso Italia: 67enne in ospedale per lo choc

Illesi gli occupanti dell'altro mezzo, nonostante i danni ingenti

Generico aprile 2026

Genova. Incidente questo pomeriggio in corso Italia all’intersezione con via Giordano Bruno.

Per cause da chiarire, un’auto condotta da una donna di 67 anni che procedeva in direzione centro si è scontrata fronto-lateralmente con un’altra vettura -con a bordo due ragazzi ventenni- che dalla carreggiata lato mare era intenta a svoltare verso monte in via Giordano Bruno.

La donna ha riportato dolore alla regione toracica in conseguenza dell’esplosione degli airbag ed è stata ospedalizzata in stato di shock in codice giallo presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino.

Illesi i giovani occupanti dell’altra vettura nonostante gli ingenti danni alla parte anteriore del veicolo.

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese che ha trasportato la donna, che lamentava un dolore toracico in conseguenza dell’esplosione dell’air-bag ed era in stato di choc in codice giallo all’ospedale San Martino.

Sul posto è intervenuta in un primo tempo la Polizia di Stato, in transito in loco, seguita dalla Polizia Locale per i rilievi e dai mezzi tecnici per la bonifica del sedime stradale. Corso Italia è stata temporaneamente interrotta, con deviazioni sul posto, per consentire i soccorsi.

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