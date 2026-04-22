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Appello

Il cold case di Sargonia Dankha in tribunale a Genova: imputato l’ex pizzaiolo Aldobrandi

Inizia il processo d'appello all'uomo, oggi 75 anni, accusato di avere ucciso l'ex compagna in Svezia nel 1995. Condannato all'ergastolo in primo grado, per la difesa non sarebbe processabile in Italia

sargonia dankha

Genova. Un altro cold case potrebbe arrivare a sentenza a Genova. Davanti alla Corte di Assise di Appello del capoluogo oggi inizia il processo a Salvatore Aldobrandi, accusato dell’omicidio di Sargonia Dankha, una diciannovenne scomparsa da Linköping, nel sud della Svezia, il 13 novembre del 1995. Il suo corpo non è mai stato ritrovato.

La scomparsa di Sargonia Dankha

Aldobrandi, che ai tempi aveva 45 anni, aveva avuto con Sargonia una relazione secondo molti testimoni caratterizzata da violenza verbale e fisica, gelosia e possessività estreme e manie di controllo.

processo appello aldobrandi

Dopo la sua scomparsa era stato subito sospettato, ma le autorità svedesi avevano deciso di scagionarlo per l’assenza del corpo e di prove sufficienti. Questo nonostante che contro di lui la polizia svedese avesse raccolto molti indizi, tra cui tracce di sangue di Sargonia nell’appartamento e sull’auto che l’uomo aveva usato il giorno della scomparsa della ragazza.

Il processo in Italia a Salvatore Aldobrandi

Aldobrandi, oggi 75 anni, era poi tornato in Italia e si era trasferito a Sanremo, dove ha aperto una pizzeria. Quasi 30 anni dopo e su impulso dei parenti di Sargonia, in particolare del fratello, la procura di Imperia ha riaperto le indagini e deciso di rinviarlo a giudizio con l’accusa di omicidio, chiedendo per lui la custodia cautelare in carcere.

L’uomo è stato condannato in primo grado all’ergastolo nel dicembre 2024. I suoi avvocati hanno presentato appello sostenendo l’improcedibilità: l’ex pizzaiolo non poteva essere processato in Italia per un fatto avvenuto in Svezia. I difensori sostengono anche che le prove raccolte dalla polizia svedese sarebbero insufficienti e che molte testimonianze portate in aula non sono dirette, ma riferite e per questo imprecise o poco attendibili, complice anche il tempo trascorso.

 

 

 

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