Sanità, Piero Fregatti è il nuovo direttore della clinica senologica del San Martino

Genova. Dal primo aprile, Piero Fregatti è direttore della Chirurgia senologica di dell’ospedale policlinico San Martino.

“Desidero rivolgere al professor Piero Fregatti i migliori auguri di buon lavoro per questo prestigioso incarico – commenta Massimo Nicolò, assessore regionale alla Sanità – l’Irccs ospedale policlinico San Martino, oggi parte dell’azienda ospedaliera metropolitana, si conferma un centro di riferimento per la chirurgia senologica, grazie alle professionalità che vi operano e al costante impegno nella ricerca e nella cura delle pazienti. Investire su professionisti con expertise significa garantire qualità e accesso alle tecnologie più avanzate, rafforzando al contempo l’attrattività del nostro Servizio sanitario anche a livello nazionale”.

La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento dell’offerta sanitaria ligure, con l’obiettivo di consolidare qualità clinica, innovazione tecnologica e capacità di attrarre pazienti anche da fuori regione.

“L’incarico del professor Fregatti rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di eccellenza che la nostra azienda sta portando avanti per la salute delle donne – sottolinea Monica Calamai, direttore generale dell’azienda ospedaliera metropolitana – con oltre 2000 interventi oncologici al seno eseguiti come primo operatore, una produzione scientifica di oltre 100 pubblicazioni internazionali, lo specialista si attesta come figura di riferimento del settore siglando peraltro due primati regionali assoluti: la prima mastectomia robotica e la prima procedura combinata di mastectomia e ovariectomia robotica in collaborazione con gli specialisti ginecologi su paziente con mutazione Brca. Coniugare il rigore della ricerca scientifica con la cura personalizzata – conclude Calamai – ci consente di offrire alle nostre pazienti, nell’ambito della Breast Unit, le migliori cure con elevati tassi di sopravvivenza”.