Sanità, Avs contro Bucci: “Sull’ospedale di Erzelli è tutto fermo, ci guadagna solo Gratarola”

Genova. “I genovesi meritano risposte ai problemi della sanità pubblica. Invece sull’ospedale di Erzelli è ancora tutto fermo, nonostante un contratto triennale da 189 mila euro all’ex assessore Angelo Gratarola. E questo si aggiunge alla carenza e ai problemi con il personale per gli ospedali che non fanno più parte dell’azienda ospedaliera metropolitana, come Micone, Gallino e Arenzano, e al rischio di chiusura per l’Evangelico di Voltri”. Selena Candia, capogruppo regionale di Avs, attacca la giunta Bucci dopo l’audizione di oggi in commissione Sanità, in cui il direttore generale dell’Azienda Tutela Salute Ligure, Marco Prioli, ha riferito l’impossibilità di fornire dati certi sul progetto dell’ospedale di Erzelli.

“Bucci governa la Liguria da un anno e mezzo, ma sul centro di medicina computazionale e tecnologica di Erzelli è ancora tutto fermo. Non risulta neppure che la Regione abbia acquistato il terreno dove costruire l’ospedale. L’unica novità, da quando si è insediato Bucci, è stata la nomina a commissario dell’ex assessore Gratarola. La sanità del ponente genovese ha bisogno di soluzioni rapide e concrete, non di nuovi incarichi inutili. Per tutti gli ospedali esterni all’Aom, servirebbe un incremento del personale, mentre l’Evangelico di Voltri rischia di interrompere il servizio. Una situazione catastrofica, in cui lo stallo per Erzelli rappresenta solo la punta dell’iceberg”, dichiara Selena Candia.

“Sono già stati spesi 65 milioni di euro per il progetto di Erzelli, ma senza realizzare l’ospedale. Approfondiremo la questione con la Comunità Europea per capire la correttezza nell’utilizzo dei fondi del Pnrr. Si tratta di una cifra enorme e non capiamo dove siano andati a finire tutti questi soldi, visto che dell’ospedale non c’è traccia”, protesta Selena Candia.

“Il ponente è la zona più abitata di Genova e ospita il maggior numero di industrie e di lavoratori. Anche per questi motivi, è fondamentale che ci sia un ospedale perfettamente operativo per affrontare le esigenze della popolazione”, ribadiscono Massimo Romeo, consigliere comunale di Avs, e Giorgia Parodi, capogruppo di Avs nel Municipio VI Medio Ponente.