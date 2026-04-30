San Quirico, niente acqua per una giornata: le vie interessate

Genova. Niente acqua in alcune vie di San Quirico martedì 5 maggio.
Lo comunica Ireti, specificando che si tratta di lavori programmati di manutenzione della rete idrica. L’interruzione idrica è in vigore dalle 7 del mattino alle otto di sera nelle seguenti vie:
• Via San Quirico nel tratto compreso tra il Ponte Barbieri ed il civ. 30
• Via Inferiore Budulli
• Vie limitrofe alle località sopra indicate
Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno successivo, con medesimo orario.
La sospensione del servizio si rende necessaria per un intervento sulla condotta idrica principale di via San Quirico (DN 600), propedeutico allo svolgimento dei lavori di adeguamento idraulico del Rio Rulle. Questo intervento si inserisce nel più ampio programma di rinnovamento e potenziamento delle reti idriche e fognarie realizzato da Ireti – Gruppo Iren sul territorio
genovese.