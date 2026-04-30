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Arrestato

San Fruttuoso, sorpreso a forzare una finestra: in tasca 12mila euro in gioielli

Viso coperto e sbarra di ferro in mano, armeggiava per entrare in un appartamento di via Giacometti

polizia notte

Genova. Viso coperto e sbarra di ferro in mano, ha provato a forzare le finestre di un appartamento di via Giacometti, a San Fruttuoso, ma è stato visto da una vicina che ha chiamato il 112.

L’uomo, un 38enne cittadino albanese, armeggiava intorno alle finestre di alcune case intorno alle 8 del mattino, e una residente uscita sul balcone lo ha visto. Ai poliziotti che hanno risposto alla chiamata lo ha descritto con dovizia di particolari, e poco dopo è stato bloccato sempre in via Giacometti e fermato.

Addosso aveva gioielli d’oro per un totale di circa 12.000 euro e alcune dosi di cocaina. Arrestato e portato in questura, dai primi accertamenti sono emersi precedenti per reati contro in patrimonio, la persona e in materia di armi, oltre alla misura  degli arresti domiciliari in un’abitazione nella provincia di Parma.

Gli agenti hanno poi raggiunto gli appartamenti in cui era stato segnalato e hanno trovato una sbarra di ferro lunga 70 cm. Il 38enne è stato arrestato e portato nel carcere di Marassi. È accusato di tentato furto aggravato ed evasione.

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