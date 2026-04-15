San Fruttuoso, incendio in via Berghini: fiamme in un canneto e strada chiusa (poi riaperta)

Genova. Un incendio è divampato poco prima delle 21.00 in via Berghini, sulle alture di San Fruttuoso. La strada è stata chiusa al traffico, lasciando di fatto isolati diversi palazzi. Dopo mezzanotte è scattata la riapertura.

Le fiamme si sono sviluppate per cause da accertare in una zona a margine della strada occupata da orti e canneti. Il tratto interessato è all’incirca all’altezza del civico 27, poco dopo l’incrocio con via Santolini.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre e un’ambulanza della Squadra Emergenza, oltre alla polizia locale.

Non risultano persone coinvolte né palazzi evacuati. Preoccupazione in tutto il quartiere, anche perché il fumo e l’odore di bruciato hanno raggiunto la parte bassa.