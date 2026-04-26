San Fruttuoso, cadono calcinacci da un palazzo di via Donghi: colpita un’auto in sosta

Genova. Viabilità in tilt questa mattina a San Fruttuoso in una domenica segnata dalle chiusure stradali in città per diversi eventi concomitanti. Un grosso pezzo d’intonaco si è staccato da un palazzo di via Donghi e la strada è stata interdetta al transito veicolare tra via Torti e via Manuzio.

Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Intorno alle 13.30 la strada è stata riaperta.

Non si segnalano persone ferite, mentre è stata danneggiata un’auto nei pressi dell’edificio interessato dal cedimento.

Ad aggravare i disagi è stata la scarsa disponibilità di agenti di polizia locale, in gran parte impegnati sulla gestione del traffico per il Giro dell’Appennino, la Fiera di Santa Zita e la partita Genoa-Como al Ferraris.