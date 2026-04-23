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La notte scorsa

Sampierdarena, giovani picchiati e derubati in strada: 18enne in ospedale

Quando la polizia è arrivata ha trovato due ragazzi di 18 e 19 anni che hanno raccontato di essere stati avvicinati da quattro sconosciuti

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Genova. Ancora violenza in strada a Sampierdarena. La notte scorsa due giovanissimi sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti e derubati in piazza Vittorio Veneto.

L’intervento delle volanti della polizia è delle undici circa della notte di mercoledì. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato due cittadini egiziani di 18 e 19 anni che hanno raccontato di essere stati avvicinati da quattro sconosciuti, picchiati e derubati dei soldi e dello smartphone.

Uno dei ragazzi è stato accompagnato all’ospedale Villa Scassi in codice giallo per le ferite riportate. Indagini sono in corso per capire cosa sia effettivamente accaduto e rintracciare gli aggressori.

Nel frattempo il capogruppo della Lega in consiglio municipale, Davide Rossi, ha chiesto che il quartiere sia presidiato 24 ore su 24 alla luce dei ripetuti episodi di violenza che continuano a verificarsi.

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