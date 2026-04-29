Verso Sampdoria – Südtirol, oltre seimila biglietti venduti

Genova. Antivigilia di Sampdoria-Südtirol, in programma venerdì 1 maggio alle 15 al Ferraris con la febbre del Ferraris che cresce: oltre seimila i biglietti venduti, dato di questo pomeriggio, che si aggiungono agli oltre 20 mila abbonati. Si tratta dell’ultima partita casalinga stagionale in cui i blucerchiati sono chiamati a fare risultato per evitare patemi nel match che resta a Reggio Emilia contro la Reggiana. Il pubblico doriano sta rispondendo alla grande alla chiamata della società che ha riproposto agevolazioni sui prezzi.

Massimo Coda, Simone Pafundi e Nicholas Pierini hanno svolto con il gruppo buona parte della seduta.

Lorenzo Malanca e Lorenzo Venuti proseguono infine i rispettivi percorsi di recupero. A riposo l’influenzato Antonin Barák. Domani, giovedì, è in programma al mattino la seduta di rifinitura.

Dopo una prima sessione di videoanalisi, i giocatori sono stati impegnati in un allenamento mattutino a base di attivazione atletica, sviluppi tattici, palle inattive e lavoro specifico finale per reparti.

Nel Südtirol non ci sarà Filipe Bordon, che ha riportato in allenamento una frattura da stress del quinto metatarso del piede sinistro. Il calciatore ha già avviato il percorso riabilitativo. Rientra invece Simone Verdi, dopo aver smaltito un sovraccarico muscolare a livello degli adduttori della gamba destra.

Arbitra Marchetti

La designazione arbitrale è stata comunicata. Arbitra Marchetti di Ostia Lido. Assistenti: Di Giacinto di Teramo e Galimberti di Seregno. Quarto ufficiale: Bianchi di Prato. Var: Serra di Torino. Avar: Manganiello di Pinerolo.