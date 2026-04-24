Sampdoria, si dimette il presidente Manfredi. Il club: “Avanti sotto il costante supporto di Tey”

Genova. Matteo Manfredi non è più il presidente della Sampdoria. Pochi istanti fa, tramite comunicato, la società ha annunciato di aver preso atto delle dimissioni dell’ormai ex massimo dirigente blucerchiato (qui il suo saluto). Al suo posto è stato nominato Francesco De Gennaro, già presente nel Consiglio di Amministrazione, nel quale da oggi viene cooptato anche l’attuale direttore operativo Alberto Bosco.

L’avvocato De Gennaro è partner del prestigioso studio legale internazionale Hogan Lovells. La sua attività si concentra principalmente su operazioni di ristrutturazione e su investimenti in situazioni speciali, con particolare attenzione ai contesti di crisi aziendale. Fornisce consulenza a investitori e finanziatori — tra cui fondi special

situations e hedge fund — in operazioni complesse, tra cui ristrutturazioni societarie e finanziarie, acquisizioni distressed, compravendita di crediti e acquisto di asset nel quadro di procedure concorsuali. Vanta inoltre una significativa esperienza nelle controversie fallimentari e nella protezione degli interessi dei creditori, sia in sede giudiziale che stragiudiziale.

Al contempo, il club ha ribadito la volontà di proseguire nel proprio percorso a lungo termine e la fiducia verso la figura di Joseph Tey: “Con lui, insieme a Manfredi, sono stati compiuti passi fondamentali. Sotto il costante supporto e la guida di Tey, il club continuerà a perseguire un piano strutturato volto al rafforzamento della propria posizione sportiva e finanziaria“.

La nota della società

L’U.C. Sampdoria prende atto delle dimissioni di Matteo Manfredi dalla carica di presidente della stessa. Il club desidera ringraziare Manfredi per il contributo profuso in un periodo nel quale, insieme a Joseph Tey, sono stati compiuti passi fondamentali per la stabilizzazione della società e per la definizione delle basi del prossimo futuro.

Guardando avanti, la proprietà ribadisce il proprio pieno impegno nel proseguire questo percorso con chiarezza di intenti e una visione a lungo termine. Sotto il costante supporto e la guida di Tey, il club continuerà a perseguire un piano strutturato volto al rafforzamento della propria posizione sportiva e finanziaria.

In linea con il principio di continuità operativa, il Consiglio di Amministrazione di U.C. Sampdoria annuncia che la carica di presidente sarà assunta da Francesco De Gennaro. Già membro del Consiglio di Amministrazione, De Gennaro è stato strettamente coinvolto nelle principali decisioni strategiche degli ultimi anni e garantirà la continuità nella governance e nella gestione operativa.

Contestualmente, Alberto Bosco, attuale direttore operativo del club, è stato cooptato all’interno del Consiglio di Amministrazione.

L’U.C. Sampdoria resta focalizzata sulle sfide future, con un chiaro impegno verso la stabilità, la disciplina e lo sviluppo a lungo termine, consolidando i progressi raggiunti finora sotto la presidenza Manfredi, al quale il club rivolge i migliori auguri per il proseguimento dei suoi successi personali e professionali.