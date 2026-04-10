Sampdoria, Lombardo: “Contro il Pescara un altro playout. Battiamo il ferro finché è caldo”

Genova. “Una partita importante ma non decisiva. Sicuramente un altro playout come quello contro l’Empoli”. Con queste parole il tecnico della Sampdoria, Attilio Lombardo, definisce la gara di domani (sabato 11 aprile) contro il Pescara. Un crocevia fondamentale per la lotta salvezza da vincere come quello contro l’Empoli.

“Sicuramente la salvezza passa da Pescara – aggiunge il tecnico – qualsiasi cosa succeda comunque poi ci saranno altre 4 partite da giocare ma comunque è un match importante. E’ come se facessimo un mini torneo”.

“Abbiamo visionato il Pescara, è una squadra diversa rispetto alla prima parte di stagione. Viaggia a livelli da prima della classe, la classifica non conta nulla conta avversario. Ha i mezzi e li ha mostrati, è in salute e ha battuto grandi squadre anche superiori a noi come livello (esempio il Palermo)”, aggiunge.

E da quando è arrivato Lorenzo Insigne il Delfino ha cambiato rullino di marcia. “Lo conosco benissimo Lorenzo, siamo stati insieme in Nazionale – spiega – Lombardo – è inutile negare che da quando è arrivato lui il Pescara ha cambiato il passo. E’ un giocatore che fa saltare gli equilibri. Non c’entra niente con questa categoria ma è una persona squisita che ha scelto di metterci la faccia in un momento così delicato per il Pescara. E’ conosciuto da tutti, l’ importante sarà tenerlo lontano dalla porta. Non si ingabbia uno per poi liberarne altri, al Pescara piace attaccare è una squadra che gioca a calcio”.

Contro l’Empoli la Sampdoria ha sofferto nei primi venti minuti. Domani sarà fondamentale scendere in campo con un approccio diverso. “Sicuramente abbiamo studiato il Pescara ma abbiamo anche rivisto i nostri primi venti minuti contro l’Empoli – aggiunge – non dobbiamo ripeterli domani. Contro i toscani non abbiamo preso gol, per fortuna, ma siamo stati timidi e ci siamo abbassati troppo con centrocampo e difesa. Non possiamo far giocare tutto questo tempo la squadra avversaria nella nostra metà campo. Contro Empoli abbiamo sbagliato i tempi di uscita e domani non dobbiamo ripeterlo“.

Il tecnico fa anche il punto sugli infortunati. Henderson non sarà della gara: “Il suo recupero sta procedendo bene ma domani non ci sarà. Gli altri sono tutti a disposizione”.

Torna Brunori dalla squalifica: “Rientrerà dal primo minuto intanto quanto perché è un giocatore che svaria sulla fascia e sa anche fa risalire la squadra. Anche Coda fa risalire i compagni ma è più un giocatore di area. Domani mi serve un giocatore che sappia attaccare gli spazi anche verticalmente”, afferma Lombardo.

La Sampdoria arriva da due vittorie di fila, non è mai riuscita però a metterne in fila tre: “Speriamo che domani accada – sottolinea il mister – io però non guardo la classifica, so quanti punti abbiamo ma il resto non lo guardo. Siamo due squadre che sono in una situazione allarmante. Step by step, oggi penso sono al Pescara. Battiamo il ferro finché è caldo, la salvezza è l’obiettivo minimo da raggiungere. Ho buone sensazioni e spero che siano le stesse della squadra. Ho grande voglia di fare risultato”.

“Non faccio lo psicologo dei calciatori, anche se mia figlia lo è – aggiunge – ho chiesto grande responsabilità da parte dei calciatori. Se a loro non parli o non gli fai capire le cose, molto probabilmente si siedono. Dialogo con loro anche perché mi possono dare dei consigli”.

Il mister ha parlato anche di un possibile dubbio di formazione che riguarda Palma-Abildgaard: “Non ho dubbi su quello, ne ho uno ma non è questo. Tener fuori uno dei due giocatori non è facile non voglio creare dualismi. La disponibilità la devono dare tutti anche chi rimane fuori, mi spiace escludere alcuni giocatori ma tutti devono essere sempre attenti e concentrati. Quando parlo di disponibilità intendo anche di quelli che stanno fuori. Dietro ho grandi scelte è in mezzo al campo, soprattutto come interni, che ho delle difficoltà ma io alleno quello che ho. Domani fare punti con giocatori fuori come Henderson sarebbe ancora più bello”.

La Sampdoria non vince lontano dal Ferraris dal 7 febbraio, nella partita contro il Modena. Se nelle stagioni precedenti giocare in casa sembrava motivo di svantaggio psicologico per i giocatori (complice l’andamento stagionale e i relativi alti e bassi) invece adesso è diventato quasi un fortino, in trasferta invece si subisce troppo il fattore campo: “Non va bene così – conclude Lombardo – bisogna trovare un equilibrio nei risultati. Io ho sempre detto che il Ferraris per noi è trascinante e domani lo sarà per il Pescara. Ma giocare là con un pubblico così per noi deve essere uno stimolo in più”.