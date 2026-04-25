Sampdoria, pari a Cesena. Lombardo: “Felice a metà, miglior primo tempo in trasferta”

La Sampdoria pareggia 0 a 0 contro il Cesena. Si porta a +4 sull’Empoli quintultimo. Vincendo venerdì prossimo contro il Sudtirol, al Ferraris alle 15, i blucerchiati sarebbero matematicamente salvi.

Sentimenti contrastanti per mister Attilio Lombardo a fine partita. Così ai microfoni del club: “Forse il miglior primo tempo della stagione di questa squadra fuori casa. Per questo sono contento a metà. Abbiamo trovato bene le linee di passaggio ma siamo stati meno bravi negli ultimi sedici metri. Questo è un punto importante, contro una squadra che lotta per i playoff”.

“Non ci siamo mai dimenticati che il nostro cammino è difficile – prosegue -. Venerdì sarà un test importante anche per gli avversari. La squadra ha provato a vincere ma purtroppo non abbiamo sempre fatto le scelte giuste. Abbiamo avuto un’occasione con Cicconi che però non ha controllato bene. Mi sono arrabbiato quando Depaoli ha spizzato ma nessuno c’era sul secondo palo. Siamo stanchi di essere in questa situazione che dura da due anni. Ci prepareremo per questa partita con la giusta concentrazione come oggi“.