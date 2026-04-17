Sampdoria, Lombardo: “Sbagliato l’impatto con la gara, tutto da archiviare”

Genova. “Non è la partita di oggi che può cancellare quanto di buono abbiamo fatto, ma quello che abbiamo fatto di buono non può bastare”. Attilio Lombardo è sincero e realista al termine della sconfitta netta della Sampdoria contro il Monza. “Gli obiettivi restano gli stessi − dice in conferenza stampa dopo gara − noi abbiamo sbagliato l’impatto a questa gara, ci siamo consegnati a loro e alla loro qualità“. Al termine della partita ha radunato i suoi ragazzi a centrocampo: “Mi son sentito di dire subito di tirare su la testa, ho detto loro di tirare su la testa. Spiace perché era il nostro momento migliore e questo schiaffo ci può far bene per la partita di sabato”.

Nel secondo tempo è andata meglio e anche dopo il secondo gol, dice il mister, ma recuperare due reti al Monza non facile. “Avevamo preparato con il blocco medio che avrebbe dovuto evitare ciò che è successo nel secondo gol. Il primo ci può stare, su palla inattiva. Il terzo non lo considero neanche. La squadra ha avuto una piccola reazione, ma è tutto da archiviare. La squadra deve pensare già a lavorare e alla partita di sabato”.

Sul primo gol, rivela Lombardo, c’è stato un errato posizionamento nelle marcature: “Brunori non doveva marcare, ma essere a zona, invece Di Pardo a uomo. Dovevano essere invertiti. Era difficile farglielo capire con il rumore dello stadio”.

Nel secondo tempo non appena è entrato Ricci c’è stato un cambio gioco e Lombardo ha subito applaudito: “Sia Esposito sia Henderson hanno velocizzato poco, invece provato tutto questo durante la settimana per mettere in difficoltà il Monza e far viaggiare velocemente la palla”.

La scelta di Henderson dal primo minuto è stata motivata così: “Lui è un giocatore importante, dà dalle garanzie. Già a Pescara doveva essere della partita. Se sta bene dà compattezza e forza alla squadra, ma anche lui si è fatto attrarre un po’ dagli avversari, se ci fosse stato un altro giocatore l’avremmo persa lo stesso”.

Lombardo non si nasconde, teme ripercussioni: “Questa è una squadra che deve sempre mantenere barra dritta e alta l’attenzione. Se molli finisce come stasera, mi auguro di avere ragazzi abbastanza maturi per non subire questo contraccolpo. Abbiamo ancora il destino nelle nostre mani. Abbiamo tempo e modo per analizzare e lavorare. Devo dare anche i meriti al Monza: loro sono stati bravissimi, hanno vinto quasi tutti i duelli individuali. Noi praticamente abbiamo fatto zero tiri in porta, non possiamo nasconderci. Noi abbiamo e conosciamo i nostri limiti, ma non è detto che non raggiungiamo l’obiettivo”.

Infine un passaggio sull’arbitro: “Non mi è piaciuto, non è una critica, ma l’espulsione di Dan è stata vista da lui e neanche dal quarto uomo, anche secondo gol per me nasce da un fallo”.