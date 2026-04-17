Sampdoria – Monza LIVE (0-3). Gran gol di Petagna

Genova. Sampdoria – Monza 0-3 (5′ Cutrone; 13′ Caso; 85′ Petagna)

85′ Terza rete del Monza, Petagna stoppa di petto un servizio di Bakoune al limite dell’area e al volo col sinistro scocca un colpo di biliardo che colpisce il palo interno e si insacca in rete

82′ Nella Sampdoria entra Soleri per Pierini

77′ Lombardo inserisce Depaoli per Di Pardo

76′ Cross di Pierini deviato da Ciurria, palla in angolo. Battuta rapida senza successo

75′ Azione personale di Begic che arrivato al limite dell’area prova il destro, Thiam vola e blocca con due mani

68′ Brunori! L’attaccante ci prova da posizione defilata sul primo palo, deviazione in corner di Thiam

67′ Per la Sampdoria dentro Cicconi per Giordano e Ricci per Henderson

66′ Nel Monza fuori Cutrone per Hernani

58′ Palo di Colpani! Errore di Henderson che cerca di rinviare il pallone dall’area e serve l’avversario. Il sinistro viene respinto dal legno proprio verso Colombo che prova il diagonale, stavolta Martinelli para in due tempi distendendosi

56′ Occasione Sampdoria! Punizione di Pierini dal lato corto dell’area di rigore, c’è una deviazione di Cutrone che toglie la palla dalla porta

55′ Doppio cambio nel Monza: fuori Caso per Petagna e Obiang (applausi per l’ex) per Colombo

52′ Ammonito Pierini

51′ Ci prova Brunori girandosi da fuori area, conclusione debole facile preda di Thiam

49′ Tentativo di Begic dal limite: Thiam ancora sicuro blocca il pallone

46′ Si riparte con due cambi: nel Monza fuori Delli Carri per Ciurria, nella Sampdoria esce Esposito per Cherubini

Primo tempo con la Sampdoria sotto di due reti al Ferraris contro il Monza: nei primi 13 minuti la squadra di Bianco passa avanti con Cutrone e Caso e colpisce una traversa con Colpani (decisiva la deviazione di Martinelli). Sampdoria che davanti ai 29mila del Ferraris per ora non riesce a essere effettivamente pericolosa quanto invece lo è stato il Monza, che va al tiro con troppa facilità. Centrocampo blucerchiato non pervenuto.

Sampdoria – Monza primo tempo

Lombardo gioca la carta Henderson, che ha recuperato in settimana, a centrocampo. Rispetto a Pescara Barak va in panchina. Il tridente è formato da Pierini, Brunori e Begic. La Sud si infiamma con fumogeni rossi all’ingresso delle squadre in campo, accolte da un pubblico mai così numeroso: 29mila le presenze questa sera, ma il Monza non si fa certo intimorire e in 13 minuti segna due gol e colpisce una traversa. Al 5′ Cutrone sfugge a Giordano e capitalizza una torre di Delli Carri su corner di Colpani: tocco al volo che non lascia scampo a Martinelli. Il portiere blucerchiato è bravissimo al 10′ a deviare sulla traversa una punizione di Colpani destinata al gol, ma non può fare nulla tre minuti dopo: Sampdoria che perde palla nell’area del Monza con Brunori che reclama un fallo, il Monza riparte e in tre passaggi va in porta: Obiang lancia Cutrone che verticalizza per Caso, il numero 30 con freddezza trafigge Martinelli con un rasoterra preciso (13′).

Lucchesi al 26′ termina già la sua partita: già ammonito, rischia un secondo giallo e Bianco non vuole rischiare: dentro Carboni.

Il match si infiamma per alcune decisioni arbitrali, la Sampdoria rialza la testa ma le conclusioni sono quasi tutte fuori dallo specchio, mentre il Monza rischia di segnare il terzo gol nel finale: al 43′ corner di Colpani sul secondo palo, ancora un colpo di testa di Delli Carri e Cutrone che non arriva per un soffio a un passo dalla linea di porta. Nel primo minuto di recupero cross di Bakoune per Caso che stoppa alzando il pallone e col destro tenta la conclusione al volo fuori di un nulla.

La cronaca minuto per minuto

45+1′ Occasione Monza! cross di Bakoune per Caso che stoppa alzando il pallone e col destro tenta la conclusione al volo fuori di un nulla

45′ Due minuti di recupero

44′ Tocco di Begic per Henderson che prova il destro a giro senza pensarci troppo: palla fuori di pochissimo

43′ Occasione Monza! Corner di Colpani sul secondo palo, ancora un colpo di testa di Delli Carri e Cutrone che non arriva per un soffio a un passo dalla linea di porta

41′ Begic atterrato dal lato corto dell’area di rigore, batte Esposito direttamente in porta, ma Thiam blocca sicuro

39′ Ancora blucerchiati all’attacco: Begic guadagna un angolo, ma questa volta sulla battuta di Pierini Abildgaard non riesce a tirare, solo a colpire in qualche modo il pallone che diventa facile per la difesa dei lombardi

36′ Sampdoria ancora all’attacco: altro corner guadagnato che però si risolve con un destro debole di Henderson

32′ Brunori si libera per il tiro dal limite dell’area: destro alto

29′ Corner in favore della Sampdoria, sulla battuta Ravanelli tocca col braccio completamente attaccato al corpo. Proteste blucerchiate, ma non c’è neanche quasi un silent check

27′ Birindelli ancora al tiro: Abildgaard colpisce con la testa una palla non facile e il giocatore del Monza ne approfitta prendendolo in velocità. Destro scoccato con il corpo sbilanciato e palla fuori

26′ Cambio nel Monza: esce Lucchesi per Carboni perché stava rischiando la seconda ammonizione

23′ Ancora Monza pericoloso che arriva troppo facilmente al tiro: Caso appoggia in area per Birindelli, tiro sopra la traversa da buona posizione

18′ Partita già infuocata con diverse proteste dei giocatori e della panchina della Sampdoria su alcune scelte arbitrali

15′ Ammonito Lucchesi per un fallo su Esposito

13′ Raddoppio del Monza: Sampdoria che perde palla nell’area del Monza con Brunori che reclama un fallo, il Monza riparte e in tre passaggi va in porta: Obiang lancia Cutrone che verticalizza per Caso, il numero 30 con freddezza trafigge Martinelli con un rasoterra preciso

10′ Traversa del Monza! Calcio di punizione battuto da Colpani da distanza siderale, palla destinata in rete con Martinelli che tocca quanto basta per deviare sul legno

5′ Gol del Monza: Cutrone tocca in rete nell’area piccola al volo sfruttando un colpo di testa di Delli Carri sul corner ancora battuto da Colpani. Giordano e Abildgaard da rivedere in questa azione

4′ Palla battuta da Colpani sul primo palo, respinge la difesa blucerchiata con cross dello stesso Colpani e stavolta il corner guadagnato dall’altro lato

4′ Primo corner per il Monza: contrasto tra Cutrone e Viti con quest’ultimo che tocca per ultimo

1′ Partiti con palla alla Sampdoria che attacca verso la Nord in questo primo tempo

Pienone al Ferraris per Sampdoria – Monza, anticipo della 35esima giornata di Serie B. A Stadio gremito anche nei distinti, con 29 mila tra abbonati e biglietti staccati per una partita che potrebbe rappresentare una svolta per i blucerchiati per allontanarsi definitivamente dalle retrovie e passare nella parte sinistra della classifica. La squadra di Lombardo arriva da tre vittorie consecutive ed ha l’umore alto per affrontare la seconda in classifica in coabitazione con il Frosinone.

Henderson titolare un po’ a sorpresa visto che il suo recupero è avvenuto in settimana. Davanti il terzetto Begic, Brunori e Pierini.

Formazioni Sampdoria – Monza

Sampdoria: Martinelli, Di Pardo (77′ Depaoli), Abildgaard, Viti, Giordano (67′ Cicconi), Conti, Esposito (46′ Cherubini), Henderson (67′ Ricci), Begic, Brunori, Pierini (82′ Soleri).

Allenatore: Lombardo.

A disposizione: Ghidotti, Riccio, Palma, Hadzikadunic, Ferrari, Casalino, Barak.

Monza: Thiam, Ravanelli, Delli Carri (46′ Ciurria), Lucchesi (26′ Carboni), Birindelli, Obiang (55′ Colombo), Pessina, Bakoune, Colpani, Cutrone (66′ Hernani) Caso (55′ Petagna).

Allenatore: Bianco.

A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Antov, Balde, Alvarez, Capolupo, Mota.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Assistenti Bahri di Sassari, El Filali di Alessandria; quarto ufficiale Striamo di Salerno; Var: La Penna di Roma 1; Avar Piccinini di Forlì.

Ammoniti: Pierini (S); Lucchesi (M)

Spettatori: abbonati 20.392, rateo 194.745 euro; paganti biglietti 7.779, incasso 75.530 euro