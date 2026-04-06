Genova. Sampdoria – Empoli 0-0

Fine primo tempo tra Sampdoria ed Empoli sul punteggio di 0-0: Sampdoria che è cresciuta dopo il quarto d’ora iniziale con il pallino lasciato agli avversari e il rischio di un’autorete sventata dal palo. Di Barak l’occasione più nitida: colpo di testa al 29′ deviato da un super Fulignati. Prima dello scadere altra possibilità per Coda su assist di Begic: palla alta.

Primo tempo Sampdoria – Empoli

Qualche cambiamento in formazione per Attilio Lombardo dopo la vittoria con l’Avellino: torna Coda titolare vista l’indisponibilità per squalifica di Brunori, mentre Abildgaard rientra dopo l’infortunio e viene schierato nella difesa a quattro centrale con Viti. Giordano e Di Pardo i terzini. La novità a centrocampo è Barak, che viene scelto tra i titolari, in quello che sembra un 4-3-3 con Begic e Pierini molto larghi.

Brivido iniziale per i blucerchiati che rischiano l’autorete al 5′ con Giordano: su corner per l’Empoli la palla colpisce la coscia del giocatore e si stampa sul palo.

Primi quindici minuti di marca toscana, poi la Sampdoria comincia ad alzare il baricentro e a macinare metri soprattutto con Begic e Di Pardo sulla destra ed è proprio da un cross del numero 29 che scaturisce la prima occasione da rete della Samp: colpo di testa di Barak dal centro dell’area e Fulignati che vola a togliere il pallone dall’angolino basso salvandosi in corner.

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Sampdoria – Empoli, il fotoracconto della partita al Ferraris

La partita cambia la propria inerzia in favore dei blucerchiati che vanno di nuovo vicini a un’occasione da rete al 29′: Begic mette in mezzo dalla destra, prima Coda tocca in allungo in area dove c’è Barak che però non arriva per un soffio. Libera con fatica la difesa dell’Empoli.

Qualche fallo piuttosto evidente non fischiato da Pezzuto ai blucerchiati indispettisce giocatori e pubblico, nessun cartellino giallo in questo primo tempo.

La Sampdoria riesce molto bene nello scambio stretto offensivo tra Begic e Conti tagliando fuori i difensori avversari: più di una volta i pericoli per la difesa dell’Empoli arrivano da quella parte.

Nel finale ancora Samp: prima un calcio di punizione di Pierini viene deviato in corner in modo decisivo (45′) e subito dopo, sfruttando un pasticcio dell’Empoli in fase di costruzione, Begic palla al piede vede Coda al centro dell’area e lo serve con un pallone un po’ troppo forte. Il bomber della Samp calcia di destro di prima intenzione ma colpisce la palla quasi con la caviglia proprio per la velocità dell’assist: sfera in gradinata

La cronaca minuto per minuto

46′ Un minuto di recupero

45′ Occasione Sampdoria! Pasticcio Empoli in fase di costruzione: ne approfitta la Sampdoria, Begic palla al piede vede Coda al centro dell’area e lo serve con un pallone un po’ troppo forte. Il bomber della Samp calcia di destro di prima intenzione ma colpisce la palla quasi con la caviglia proprio per la velocità dell’assist: sfera in gradinata

45′ Calcio di punizione di Pierini, deviazione decisiva e ancora calcio d’angolo: sulla battuta l’azione prosegue, arriva il cross di Esposito per il colpo di testa di Di Pardo fuori di poco

39′ Altro corner guadagnato dalla Sampdoria, che ora ha acquisito più sicurezza e manovra molto bene soprattutto nello stretto sulla trequarti avversaria con scambi tra Begic e Conti. La battuta però non sortisce effetti, libera la difesa dell’Empoli sfruttando una non omogenea occupazione dell’area da parte degli uomini di Lombardo, che si sono “dimenticati” il centro dell’area

33′ Proteste in campo per un altro fallo piuttosto evidente subito da Begic (mani in faccia) ed Empoli che riparte guadagnando un corner. Sulla battuta colpo di testa del centrale Guarino, palla che rimbalza in area prima di finire oltre la linea di fondo

30′ Ci prova Conti da fuori area: tiro alle stelle

29′ Ancora Sampdoria! Begic mette in mezzo dalla destra, prima Coda tocca in allungo in area dove c’è Barak che però non arriva per un soffio. Libera con fatica la difesa dell’Empoli

19′ Occasione Sampdoria! Cross in mezzo di Di Pardo, Barak salta di testa tra due avversari e Fulignati vola a deviare il pallone in corner, togliendolo dall’angolo basso alla propria destra. Ora i blucerchiati spingono e nell’azione successiva testano ancora l’abilità del portiere che esce coi pugni

17′ Cross dalla destra di Di Pardo, deviazione di Moruzzi e palla in corner. Sugli sviluppi la palla resta alla Sampdoria che conquista una rimessa laterale dopo un paio di tentativi di riconquista della palla da parte dell’Empoli e un fallo non fischiato subito da Esposito

15′ Tentativo di Nasti col destro in area di rigore con Albildgaard un po’ distante dalla marcatura: la palla gli resta schiacciata nell’interno del piede e termina fuori sul primo palo

15′ Partita bloccata, per ora, ma è l’Empoli a fare più gioco

5′ Palo dell’Empoli! Sulla battuta la palla rimbalza sulla coscia di Giordano e colpisce il legno. La Sampdoria si salva

5′ Moruzzi guadagna un calcio d’angolo grazie a un rimpallo

1′ Partiti, palla alla Sampdoria che attacca verso la Sud in questo primo tempo. Abildgaard e Viti i centrali nella difesa a 4 con Di Pardo e Giordano terzini

Barak titolare, Coda che torna dal primo minuto vista l’assenza di Brunori per squalifica, così come Abildgaard, rientrato dall’infortunio, per la Sampdoria che affronta l’Empoli al Ferraris alle 17:15. Confermato Giordano come terzino di difesa nel nuovo modulo di Lombardo.

Di fronte l’ex storico Yepes, lasciato andar via con amarezza del giocatore e dei tifosi.

Le due squadre sono separate solo da due punti: Empoli 36, Sampdoria 34. Le vittorie di Pescara, Bari e Mantova inguaiano da un lato Reggiana ed Entella, Sampdoria che non può però permettersi di fare calcoli.

Sampdoria – Empoli formazioni

Sampdoria: Martinelli, Di Pardo, Abildgaard, Viti, Giordano, Conti, Esposito, Barak, Begic, Coda, Pierini.

Allenatore: Lombardo.

A disposizione: Ghidotti, Coucke, Ferri, Riccio, Cicconi, Ricci, Cherubini, Palma, Depaoli, Ferrari, Casalino, Soleri.

Empoli: Fulignati, Lovato, Guarino, Moruzzi, Candela, Magnino, Yepes, Ghion, Shpendi, Saporiti, Nasti.

Allenatore: Caserta.

A disposizione: Perisan, Curto, Obaretin, Ilie, Ceesay, Fila, Ebuehi, Ignacchiti, Indragoli, Haas, Popov, Bianchi.

Arbitro: Pezzuto di Lecce; assistenti: Monaco di Termoli e Pressato di Latina; quarto ufficiale: Calzavara di Varese; Var: Prontera di Bologna; Avar: Fourneau di Roma 1