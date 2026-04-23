Sampdoria: ancora differenziato per Coda e Pierini, a Cesena arbitra Tremolada

Genova. Anti-vigilia di Cesena – Sampdoria, partita da cui Lombardo e i suoi ragazzi devono ripartire dopo la scoppola rifilata dal Monza in casa al Ferraris.

Oggi al Mugnaini di Bogliasco i blucerchiati – compreso Alex Ferrari – sono stati impegnati prima in una sessione di video-analisi, quindi in un allenamento mattutino a base di attivazione atletica e tecnica, esercitazioni tattiche e sviluppo delle palle inattive.

Scarico di gestione per Francesco Conti; differenziati sul campo per Massimo Coda e Nicholas Pierini.

Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca, Simone Pafundi e Lorenzo Venuti.

Domani, venerdì, è in programma al mattino la seduta di rifinitura, seguita dalla conferenza stampa di Attilio Lombardo e dalla partenza in pullman verso l’Emilia-Romagna.

La designazione arbitrale per Cesena-Sampdoria, è Tremolada di Monza. Assistenti: Preti di Mantova e Colaianni di Bari. Quarto ufficiale: Eremitaggio di Ancona. Var: Volpi di Arezzo. Avar: Mazzoleni di Bergamo.

Nel Cesena mancherà il portiere Klinsmann che in uno scontro di gioco nel finale della partita a Palermo, ha riportato una ferita lacero contusa alla testa e un trauma cervicale, in seguito ai quali ha trascorso la notte in osservazione presso gli Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello” del capoluogo siciliano. Gli esami effettuati hanno rilevato la presenza di una frattura a livello della prima vertebra cervicale. Ieri l’intervento chirurgico per la stabilizzazione della frattura.