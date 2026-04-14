‘Salute, scelte, diritti e futuro’: un ciclo di incontri per rafforzare prevenzione e reti di cura

Genova. Il Comune di Genova, insieme ai Municipi II Centro Ovest e V Val Polcevera, promuove il ciclo di incontri “Salute: Scelte, Diritti, Futuro”, inserito nel più ampio Progetto di Comunità QR Code Certosa-Campasso. Un’iniziativa che si fonda su una rete ampia e strutturata, composta da 17 enti del Terzo Settore e oltre 50 soggetti territoriali, sviluppata con il contributo di Fondazione AIRC e Fondazione Gigi Ghirotti.

L’assessora a Welfare, Servizi sociali, Famiglie, Terza età e Disabilità del Comune di Genova, Cristina Lodi, ha sottolineato: «La salute non è solo un tema sanitario, è un tema di diritti, di coesione sociale e di giustizia. L’Amministrazione intende fare la propria parte creando occasioni vicine ai luoghi di vita delle persone, accessibili, in cui informazione scientifica e supporto alla cura diventino patrimonio comune. Con il progetto di comunità QR Code, insieme a Fondazione AIRC e Fondazione Gigi Ghirotti e con il lavoro fondamentale del Municipio II Centro Ovest e del Municipio V Val Polcevera, mettiamo al centro la prevenzione e la cultura della cura come scelta per il futuro. Investire oggi in consapevolezza significa ridurre le disuguaglianze, sostenere le famiglie e rafforzare la rete territoriale, perché nessuno resti solo nel suo percorso di salute».

Il ciclo di incontri, gratuiti e aperti alla cittadinanza, rappresenta una delle azioni concrete di un programma più ampio di rigenerazione sociale che, tra giugno e gennaio, ha costruito nei quartieri un sistema diffuso di servizi, attività e occasioni di partecipazione. Il Progetto QR Code si sviluppa infatti nei territori di Certosa, Campasso e nelle aree limitrofe della Val Polcevera, attraverso una rete di spazi di prossimità – tra cui case di quartiere, aree verdi, strutture sportive e luoghi di aggregazione – pensati come punti di riferimento accessibili per la comunità. I dati testimoniano l’impatto significativo dell’iniziativa: oltre 19.200 partecipanti registrati dal suo avvio, con una presenza trasversale a tutte le fasce d’età e una forte incidenza di adulti e anziani. Le attività proposte, 74 tipologie (65 delle quali aperte) per un totale di 1.175 iniziative realizzate, spaziano dall’ambito culturale a quello sportivo e ricreativo, contribuendo a costruire relazioni, contrastare l’isolamento e promuovere benessere diffuso. A queste si affiancano eventi pubblici e strumenti di comunicazione capillari, tra cui piattaforme digitali e canali social, che hanno favorito un’ampia partecipazione e accessibilità alle informazioni.

Da oggi al 17 maggio resterà pubblicata la “call for action” per raccogliere le proposte di attività da inserire nel programma per la stagione 2027 attraverso i canali social del progetto, accessibile tramite QR code e il sito www.progettoqrcode.it . La compilazione può essere supportata scrivendo una mail a qrcode@agoracoop.it, presso la Casa di Quartiere dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 17 o presso la palestra di via Porro 4 il lunedì e il venerdì in orario 9-11.

In questo contesto, il ciclo “Salute: Scelte, Diritti, Futuro” si inserisce come un tassello fondamentale, con l’obiettivo di portare nei quartieri contenuti chiari, aggiornati e scientificamente validati su prevenzione oncologica, corretti stili di vita, diritti sanitari e accompagnamento nei percorsi di cura. L’iniziativa rafforza così il ruolo della conoscenza come leva di autonomia e responsabilità individuale, contribuendo al tempo stesso a consolidare una rete territoriale capace di sostenere le persone nei momenti di bisogno.

«Dal 1965 Fondazione AIRC sostiene con continuità la ricerca sul cancro con l’obiettivo di trasformare le scoperte scientifiche in cure efficaci, finanziando i progetti più all’avanguardia di ricercatori esperti e giovani talenti in ogni fase della loro carriera – spiega Sabina Alzona di AIRC -. In questi sei decenni, AIRC ha destinato circa 2,5 miliardi di euro a migliaia di progetti di ricerca, supportando oggi il lavoro di circa 5400 ricercatori attivi in un centinaio di istituti prevalentemente pubblici del nostro Paese. Oltre a finanziare la ricerca AIRC fa divulgazione scientifica sulla prevenzione del cancro. La fa nelle scuole, nelle piazze in occasione delle sue campagne nazionali (Cioccolatini della Ricerca, Arance della Salute, Azalea della Ricerca) e con molte altre iniziative ed eventi. L’iniziativa promossa dall’Assessorato al Welfare del Comune di Genova in collaborazione con AIRC ha proprio questo scopo: portare la prevenzione anche nelle Case di Quartiere genovesi. Il prossimo 15 aprile ed il successivo 14 maggio due ricercatori di AIRC, Irene Caffa e Alessio Nencioni, spiegheranno come sia possibile a tutti, sin dall’adolescenza, adottare corretti stili di vita per prevenire l’insorgenza del cancro».

Maurizio Bosano dell’Ufficio Promozione Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS aggiunge: «La Fondazione Gigi Ghirotti è fortemente interessata alla sensibilizzazione dei temi sulla salute, i diritti del malato e nella progettazione di servizio di assistenza sanitaria gratuita verso i cittadini. In questa visione la Gigi Ghirotti ha programmato una serie d’incontri con realtà associative della città, e proprio venerdì 8 maggio inizierà ad incontrare i cittadini sala Casa di Quartiere di Certosa sul tema “I Diritti del malato, l’Autodeterminazione e le Disposizioni anticipate di trattamento D.A.T.».

Manuel Sericano, direttore generale Agorà Coop, conclude: «Il progetto di comunità QR Code, che nei suoi primi dieci mesi di attività ha visto coinvolti oltre 19mila cittadini in azioni di socializzazione e animazione territoriale, con questo primo ciclo di iniziative divulgative sociosanitarie intende avvicinare la popolazione a temi di grande interesse collettivo per contribuire ad una migliore prevenzione e una sempre maggiore consapevolezza dei temi della salute e del benessere. Ringraziamo la disponibilità di Airc e fondazione Gigi Ghirotti per aver accolto questa richiesta di coinvolgimento. Terzo settore e comune di Genova con queste iniziative si dimostrano ancora una volta vicini ai bisogni ed interessi di una variegata fascia di popolazione; come rete di progetto QR Code siamo orgogliosi di proseguire in questo percorso di valorizzazione comunitaria».

In una città caratterizzata da un’elevata presenza di popolazione anziana, l’azione dell’Amministrazione si orienta verso il sostegno all’invecchiamento attivo, la diffusione della cultura della prevenzione e il potenziamento dei servizi di prossimità. L’obiettivo è costruire un sistema inclusivo in cui l’accesso alle informazioni e alle opportunità di cura sia realmente garantito a tutte e tutti.

Il calendario degli incontri, destinato ad ampliarsi con nuovi appuntamenti in fase di definizione, sarà diffuso attraverso i canali istituzionali del Comune, dei Municipi e dei partner coinvolti.

Calendario degli incontri: