“Salis androide da laboratorio”, la sindaca di Genova risponde a Lucarelli: “Messaggio per le donne evitabile”

Genova. “Spiace per l’attacco sul piano personale e non sui contenuti, lei mi è sempre piaciuta e mi spiace che abbia fatto un articolo così su di me che parlava di estetica e che mi ha rappresentato come una donna progetto di alcuni uomini che si mettono d’accordo. Ecco, questo è un messaggio per le donne che avrei evitato“.

Con queste parole, raccolte a margine di un convegno sulla portualità, la sindaca di Genova risponde all’attacco frontale alla sua figura politica arrivato ieri dalle pagine del Fatto Quotidiano, a firma dell’opinionista e provocateur Selvaggia Lucarelli, che in una lungo articolo ha definito Silvia Salis come un “androide prodotto in laboratorio” di una “finta sinistra dal volto instagrammabile”.

La replica smorza immediatamente il fuoco di un possibile duello a distanza: “Rimane la stima nei suoi confronti”, ha infine concluso la sindaca, uscendo in pochi secondi da uno scontro da social network che in queste ore sta dando da scrivere a migliaia di influencer e opinionisti di tutto il paese, a vario titolo qualificati come tali.