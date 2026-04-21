Dal 30 aprile al 3 maggio torna la sagra di Primavera a Sciarborasca

Cogoleto. Torna la grande sagra di maggio organizzata dal team di volontari della Croce d’Oro di Sciarborasca: la kermesse si svolgerà a partire dalle ore 19 di giovedì 30 aprile presso la sede sociale a Sciarborasca nel Centro Civico P.Delussu (Cogoleto – Ge) proseguendo venerdì 1 e sabato 2 maggio sempre a cena e domenica 3 a pranzo e per la merenda. Nei pressi è disponibile un ampio parcheggio auto con possibilità di sosta anche per i camper. Saranno presenti stands gastronomici con primi e secondi piatti di stagione, focaccette, prelibati dolci artigianali e vini locali. Il menù sarà ricco e sfizioso: ravioli e trofie rigorosamente artigianali con sughi a km0 e pesto di Prà, tanti secondi piatti tra cui pulled pork, baltimora pit beef, carciofi fritti, salsiccia e hamburger al barbecue e l’immancabile piatto fave, salame e sardo fresco. L’area ristoro sarà al coperto con manifestazione garantita anche in caso di maltempo.

Anche quest’anno la sagra, patrocinata dal Comune di Cogoleto, dedicherà un’attenzione particolare alla tutela dell’ambiente, con tutto il materiale di consumo biodegradabile ed ecocompatibile, e sarà accompagnata dagli spettacoli musicali e dall’animazione per grandi e piccini.

Ecco il programma completo delle tre giornate:

Giovedì 30 aprile

Ore 19,30 apertura stand gastronomici

Ore 21,30 inizio animazione per bambini con truccabimbi e baby-dance

Ore 22,00 grande concerto degli “Explosion” – Energy live disco

Venerdì 1 maggio

Ore 19,30 apertura stand gastronomici

Ore 21,30 inizio animazione per bambini con truccabimbi e baby-dance

Ore 22,00 grande concerto degli “Antani Project” – Ska rock band

Sabato 2 maggio

Ore 19,30 apertura stand gastronomici

Ore 21,00 inizio animazione per bambini con truccabimbi

Ore 21,30 grande concerto dei “Mister X” – Rock band

Ore 23,15 grande concerto degli “Scon*Voltri” – SKa band

Domenica 3 maggio

Ore 12,30 apertura stand gastronomici

Ore 14,30 inizio animazione per bambini con truccabimbi, palloncini e baby-dance

Ore 15,00 pomeriggio danzante con l’orchestra spettacolo “Athos Bassisi” e la partecipazione del “Mago Rigo” con i suoi numeri di magia e illusionismo.