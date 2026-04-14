Rotture suolo, giro di vite del Comune: regole più severe e una squadra dedicata ai controlli

Genova. Cambio di passo dell’amministrazione comunale sulle rotture di suolo che spesso lasciano sulle strade genovesi rattoppi di bassa qualità, pericolosi per veicoli e pedoni.

“Stiamo lavorando a una proposta di modifica del regolamento di rottura suolo che sarà oggetto, nei prossimi giorni, di apposita delibera di giunta e che sarà poi portato in commissione e consiglio per la ratifica – annuncia l’assessore alle Manutenzioni e Lavori pubblici, Massimo Ferrante, che aveva anticipato le novità in aula rossa parlando dei disagi in via del Tritone a Sturla –. L’obiettivo è garantire una migliore gestione dei controlli su operatori terzi, in particolare i grandi utenti, per ottenere una migliore e più sicura fruibilità delle infrastrutture stradali”.

Ma non solo: “Oltre alla modifica del regolamento, scatteranno nelle prossime ore, in via sperimentale, entro questa settimana, anche controlli rafforzati sul territorio – spiega Ferrante -. Una novità che introduciamo, infatti, è l’istituzione di un gruppo intersettoriale di controllo sul territorio per verificare l’esecuzione a regola d’arte delle attività in capo a soggetti terzi e una migliore specifica del sistema sanzionatorio, anche con l’istituzione di un registro per la rilevazione delle non conformità accertate e la dilazione dei tempi di rilascio degli eventuali depositi cauzionali”.

In particolare, il Gruppo tecnico intersettoriale controlli ripristini e manomissioni sarà composto da tecnici qualificati con competenze in materia di infrastrutture stradali, sicurezza viaria, materiali da costruzione, collaudi e segnaletica stradale: Aster, operatori della polizia locale, tecnici dei Municipi, tecnici della Direzione tecnica centrale competente in materia di infrastrutture stradali. Il personale procederà all’esecuzione di controlli sul territorio cittadino, sia sui cantieri in corso di attività, sia con verifiche sugli interventi già eseguiti, per accertarne la correttezza e qualità, intervenendo con le azioni previste dalla normativa in caso di accertate difformità.

“Il nuovo gruppo di controllo – commenta l’assessore Ferrante – dovrà garantire una maggiore capillarità dei controlli per prevenire quelle richieste di rotture suolo in somma urgenza, razionalizzando gli interventi quindi le ripercussioni sulla viabilità, efficientando la disciplina vigente sui criteri e modalità per l’impiego del suolo e del sottosuolo, in particolare in riferimento al complesso dei servizi tecnologici a rete che richiedono la realizzazione di strutture sotterranee”.