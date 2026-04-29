Roberto Malvasio ritorna a Magione: sarà in gara al Trofeo Italiano Prototipi

Ronco Scrivia. A poco più di un mese dalla vittoria assoluta ottenuta nella Individual Camucia – Cortona, Roberto Malvasio torna a correre all’Autodromo dell’Umbria, in quel di Magione, dove domenica parteciperà alla prova del Trofeo Italiano Prototipi. Il pilota di Ronco Scrivia sarà in gara con una Radical SR4 1400 che gli verrà messa a disposizione dalla AutoSport Sorrento, squadra con cui vanta un notevole rapporto di collaborazione.

“Il successo nella Individual Camucia – Cortona si è tradotto in un ottimo modo per iniziare la stagione – osserva Roberto Malvasio – la gara di domenica, però, sarà un confronto di tutt’altro livello, per partecipazione e competitività. Noi, con la Radical SR4 1400, disponiamo di un mezzo ottimo ed affidabile ma non in grado di competere per le prime posizioni della graduatoria assoluta. Sono, comunque, fiducioso e il “gap” di potenza non costituisce un problema in quanto l’obbiettivo principale sarà solo ed esclusivamente quello di divertirmi e di fare ritorno a casa soddisfatto. Se poi, piazzamento a parte, riuscirò a mettere a segno una prestazione nel complesso importante, tanto meglio”.

Anche questa volta, a Magione, il driver di Ronco Scrivia nel paddock potrà contare su un supporto importante ed esperto, quello di Luciano Scandella, pilota e suo grande amico, da sempre vicino a Roberto Malvasio.