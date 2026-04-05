Rivarolo, per il varo del nuovo ponte per il terzo valico cambia il traffico: ecco come

Genova. Per consentire l’esecuzione dei lavori del Terzo valico dei Giovi e per il varo del nuovo ponte di via Rossini, è stato ritenuto necessario dover apportare delle modifiche temporanee alla viabilità e della sosta per il periodo dei lavori.

L’ordinanza entrerà in vigore dalle 21 dell’8 aprile e rimarrà valida fino alle 24 del 23 aprile.

In particolare, l’ordinanza istituisce le seguenti prescrizioni:

via Gioacchino Rossini

· divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra piazza Durazzo Pallavicini e via al Ponte Polcevera;

· conferma dell’obbligo di svolta a destra per i conducenti dei veicoli in marcia da mare verso monte all’intersezione con via Pisoni;

· limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via Gio Batta Roggerone e via al Ponte Polcevera.

via Antonio Duria

· divieto di transito pedonale e veicolare.

via Gastone Pisoni

· limite massimo di velocità di 30 km/h;

· ripristino del doppio senso di circolazione veicolare regolato a senso unico alternato da impianto semaforico;

· divieto di fermata veicolare su entrambi i lati della strada.

piazzale Roberto Carmarino

· conferma dell’obbligo di dare precedenza e di svolta a destra all’intersezione con via Gastone Pisoni.

via Faliero Vezzani

· obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP) e conferma dell’obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Gastone Pisoni.

piazza Durazzo Pallavicini

· limite massimo di velocità di 30 km/h;

· ripristino del doppio senso di circolazione veicolare;

· divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati;

· l’area di sosta riservata ai veicoli in servizio Taxi è ricollocata all’altezza del civico 21.

via Celesia, tratto compreso tra il civico 13E e piazza Pallavicini

· ripristino del doppio senso di circolazione veicolare;

· divieto di fermata veicolare.

La medesima ordinanza, prescrive che, sempre dalle 21 dell’8 aprile e fino a cessate esigenze, in via Gioacchino Rossini, via Antonio Duria, via Gastone Pisoni, piazzale Roberto Carmarino, via Faliero Vezzani, piazza Durazzo Pallavicini, via Durazzo Pallavicini e via Celesia è istituito il divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata di veicoli degli inadempienti nei segmenti interessati dall’esecuzione delle modifiche alla segnaletica stradale.