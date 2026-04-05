Rivarolo, per il varo del nuovo ponte per il terzo valico cambia il traffico: ecco come

Genova. Per consentire l’esecuzione dei lavori del Terzo valico dei Giovi e per il varo del nuovo ponte di via Rossini, è stato ritenuto necessario dover apportare delle modifiche temporanee alla viabilità e della sosta per il periodo dei lavori.
L’ordinanza entrerà in vigore dalle 21 dell’8 aprile e rimarrà valida fino alle 24 del 23 aprile.
In particolare, l’ordinanza istituisce le seguenti prescrizioni:
via Gioacchino Rossini
· divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra piazza Durazzo Pallavicini e via al Ponte Polcevera;
· conferma dell’obbligo di svolta a destra per i conducenti dei veicoli in marcia da mare verso monte all’intersezione con via Pisoni;
· limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via Gio Batta Roggerone e via al Ponte Polcevera.
via Antonio Duria
· divieto di transito pedonale e veicolare.
via Gastone Pisoni
· limite massimo di velocità di 30 km/h;
· ripristino del doppio senso di circolazione veicolare regolato a senso unico alternato da impianto semaforico;
· divieto di fermata veicolare su entrambi i lati della strada.
piazzale Roberto Carmarino
· conferma dell’obbligo di dare precedenza e di svolta a destra all’intersezione con via Gastone Pisoni.
via Faliero Vezzani
· obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP) e conferma dell’obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Gastone Pisoni.
piazza Durazzo Pallavicini
· limite massimo di velocità di 30 km/h;
· ripristino del doppio senso di circolazione veicolare;
· divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati;
· l’area di sosta riservata ai veicoli in servizio Taxi è ricollocata all’altezza del civico 21.
via Celesia, tratto compreso tra il civico 13E e piazza Pallavicini
· ripristino del doppio senso di circolazione veicolare;
· divieto di fermata veicolare.
La medesima ordinanza, prescrive che, sempre dalle 21 dell’8 aprile e fino a cessate esigenze, in via Gioacchino Rossini, via Antonio Duria, via Gastone Pisoni, piazzale Roberto Carmarino, via Faliero Vezzani, piazza Durazzo Pallavicini, via Durazzo Pallavicini e via Celesia è istituito il divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata di veicoli degli inadempienti nei segmenti interessati dall’esecuzione delle modifiche alla segnaletica stradale.