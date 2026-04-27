Riva Trigoso, vandalizzata la statua per Guareschi: individuati i responsabili

Sestri Levante. Nella notte tra sabato e domenica scorsi è stata pesantemente danneggiata la statua dedicata a Giovannino Guareschi posizionata nella piazzetta di Trigoso. L’opera è stata divelta dalla sua collocazione e piazzata sotto il vicino albero.

Il lavoro della polizia locale e dei carabinieri, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza, ha permesso di individuare i responsabili. Della vicenda si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Sestri Levante.

«La statua a Guareschi è un simbolo che va oltre il valore artistico dell’opera – spiega il sindaco Francesco Solinas – ci adopereremo per ripristinarla quanto prima. Ringrazio la polizia locale e l’arma per l’ottimo lavoro svolto».