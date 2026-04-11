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Lieto fine

Ritrovato Nicolò, il 22enne scomparso da giovedì: “Sta bene e tra poco tornerà a casa”

L'annuncio di un'amica sui social: "Grazie alle vostre segnalazioni siamo riusciti a trovarlo"

Carabinieri auto carabinieri

Genova. È stato ritrovato Nicolò, il ragazzo di 22 anni che aveva fatto perdere le sue tracce da giovedì scorso.

Ad annunciare la buona notizia sui social è un’amica: “Grazie alle vostre segnalazioni, siamo riusciti a trovare Nicolò. Sta bene e tra un po’ tornerà a casa. Grazie a tutti del vostro aiuto, è stato fondamentale”.

Nicolò, che abitava nel Ponente genovese, era sparito dopo essere andato a comprare un panino, una volta lasciato il suo posto di lavoro in corso Europa. La famiglia aveva fatto denuncia ai carabinieri, parlando di scomparsa “come un fulmine a ciel sereno”.

Ora tutti possono tirare un sospiro di sollievo. I familiari hanno scelto di non diffondere informazioni sui motivi dell’allontanamento.

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