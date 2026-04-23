Il Genoa torna in val di Fassa, ritiro a Moena dal 16 al 26 luglio

Genova. Il Genoa torna in ritiro a Moena, in val di Fassa per il quarto anno consecutivo. La squadra preparerà la stagione dal 16 al 26 luglio su tre turni con tecnici delle giovanili e della scuola calcio.

In virtù del nuovo accordo sancito su base annuale, Genoa, ApT Val di Fassa e Trentino Marketing, rafforzano la collaborazione nell’ambito sportivo con l’obiettivo di rendere sempre più attrattivo il soggiorno dei tifosi. Il team avrà a disposizione le strutture collaudate nelle stagioni precedenti, oltre al supporto logistico di tutte le località che fanno parte del comprensorio della Fassa.

Il Centro Sportivo Benatti di Moena sarà il centro degli allenamenti e per le amichevoli in via di organizzazione (già fissati il match con il Trento di domenica 19 luglio e con il Vicenza sabato 25 in orari da definirsi), oltre che la base del Genoa Village dove saranno allestite iniziative e opportunità di incontro con i tesserati.

Durante la permanenza in Val di Fassa si svolgeranno vari eventi, tra cui la presentazione ufficiale della squadra, in aggiunta a serate rivolte ai supporter e residenti per rafforzare il legame con il club rossoblù.

Flavio Ricciardella, direttore generale del Genoa, dice: “Il rapporto di fiducia consolidatosi con le istituzioni sta facendo da ponte per attivare nuove iniziative con realtà del territorio e del tessuto commerciale. Nei nostri piani di sviluppo avvalersi di partner come APT e Trentino Mktg rappresenta un punto a favore di grande importanza. Questa pre-season è l’occasione per dare il benvenuto a Schooner Viaggi che sarà il nostro travel partner ufficiale”.

Fausto Lorenz, presidente ApT Val di Fassa, aggiunge: «Il Genoa crede in noi e noi crediamo nel Genoa. Il rapporto con dirigenza, staff tecnico, calciatori e, naturalmente, tifosi si è consolidato nel tempo. Si tratta di una collaborazione significativa, che conferma non solo la fiducia reciproca, ma anche la qualità delle nostre strutture e l’unicità del contesto naturale che caratterizza la valle. La presenza del club più antico d’Italia sulle Dolomiti rappresenta ogni volta un momento speciale, capace di coinvolgere e appassionare sia gli ospiti, sia i tifosi. Siamo convinti che in Val di Fassa squadra e staff troveranno le condizioni ideali per prepararsi al meglio per ottenere ottimi risultati nella prossima stagione calcistica”.

Schooner Viaggi è l’agenzia, per affidabilità e qualità dei servizi, scelta dal Genoa per offrire le migliori soluzioni logistiche, oltre che supporto per i viaggi e i soggiorni dei sostenitori che seguiranno il team in Val di Fassa. Il personale della filiale genovese, situata in via Ettore Vernazza, garantisce a partire dal 4 maggio un ventaglio di opportunità ritagliate sulle esigenze dei clienti.

Durante la conferenza ospitata nella sede di Villa Rostan sono state ufficializzate le date dei Genoa Camp per giovani, in programma al centro sportivo di Vigo di Fassa, con i tecnici e istruttori del settore giovanile, della scuola calcio del club e in collaborazione con Experience Summer Camp. A tutti i partecipanti verranno consegnati i kit di allenamento e tempo libero, per affinare la tecnica e vivere un’esperienza immersiva in un paesaggio naturalistico di eccellenza.

Tre i turni in calendario a luglio per il Mountain Camp: 7-13, 13-19, 19-25. Info e iscrizioni: Experience Summer Camp (www.experiencecamp.it – info@xpcamp.it-(+39) 0331-33.37.24).

Due saranno invece i turni a giugno (15-20 e 22-27) per il Genoa Beach Camp nella località di Arenzano.

Per info e iscrizioni: www.genoacfc.it – camp@genoacfc.it – (+39) 366-7889150.