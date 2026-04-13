Liguria fanalino di coda per le rinnovabili. Confindustria punta sull’eolico: “Servono semplificazioni autorizzative”

Genova. Questa mattina Confindustria Genova ha presentato l’aggiornamento del proprio Position paper sulla transizione energetica, un documento elaborato alla luce delle evoluzioni del contesto internazionale e nazionale riguardo l’approvvigionamento delle fonti rinnovabili. L’analisi, redatta con il contributo diretto delle imprese locali, ha evidenziato la necessità di un riequilibrio strutturale per garantire la competitività del sistema produttivo italiano e ligure in particolare.

Secondo l’analisi delgi industriali il quadro attuale mostra una marcata vulnerabilità dell’Italia, che importa il 75% del proprio fabbisogno energetico, superando significativamente la media dell’Unione Europea, ferma al 58%. Tale dipendenza si traduce in costi elevati per le imprese: nella prima metà del 2025, il prezzo medio dell’energia elettrica in Italia è stato di 278 €/MWh, a fronte di una media europea di 216 €/MWh. In questo scenario, secondo Confindustria, la Liguria occupa una posizione critica, attestandosi all’ultimo posto a livello nazionale per potenza complessiva installata da fonti rinnovabili al 2025, con circa 540 MW.

Il meccanismo di burden sharing (in italiano la condivisione degli oneri) assegna alla regione l’obiettivo di incrementare la capacità di ulteriori 1.059 MW entro il 2030 rispetto ai valori del 2020, ma i dati relativi al periodo 2021-2025 mostrano una crescita di soli 223 MW, evidenziando uno scostamento rispetto ai target intermedi.

Secondo il report di Confindustria, la filiera dell’eolico anche nella nostra regione è considerata come un fattore determinante per colmare il divario produttivo regionale. Sebbene il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR 2030) preveda per questa tecnologia una stima di circa 200 MW installati, il Position paper mette in risalto un significativo potenziale inespresso. Attualmente, vi sono progetti in fase di valutazione per oltre 400 MW: l’eventuale approvazione di tali interventi, secondo gli industriali, darebbe un contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi energetici.

Un conto che però solo in parte tiene conto delle ricadute puntuali sui territori che eventualmente sarebbero prescelti per l’installazione di questi impianti: come sta accadendo per i progetti del parco eolico Ferriere (al confine tra Liguria e Emilia Romagna) e il parco eolico Isola del Vento (sui crinali dell’alta Valle Scrivia nel territorio di Isola del Cantone) le comunità interessate da questi progetti hanno evidenziato, dopo robuste mobilitazioni, le ricadute negative economiche e sociali, oltre che paesaggistiche, per i territori e le comunità interessate. Per questo trarre un bilancio costi/benefici di questa tecnologia, quella eolica, è molto più complesso rispetto ai numeri assoluti delle quantità di energia prodotta.

Sotto esame anche il processo decisionale. Il documento di Confindustria richiama l’esigenza di semplificare i procedimenti autorizzativi, indicati come una delle principali criticità che frenano lo sviluppo del settore. I procedimenti di valutazione di impatto ambientale, però, sono già stati compressi per le progettazioni legate al Pnrr, con una riduzione delle finestre temporali legate alla presentazione delle osservazioni di pubblico ed enti.

Secondo il report, l’urgenza di una pianificazione energetica efficiente è accentuata dai nuovi consumi legati alla digitalizzazione. Genova, definita “capitale del dato“, vede una crescita costante della domanda energetica connessa ai data center e alle infrastrutture digitali. Parallelamente, il settore industriale continua a rappresentare circa il 28% dei consumi elettrici regionali, rendendo prioritari gli investimenti in efficientamento. Tra le proposte conclusive, oltre alla richiesta di disaccoppiare il prezzo dell’elettricità da quello del gas e alla riduzione degli oneri parafiscali, figura la valorizzazione di Genova come sede dell’Autorità per la sicurezza nucleare. Tale iniziativa è considerata funzionale al rilancio delle competenze industriali e tecnologiche del territorio nel quadro di un possibile sviluppo del nucleare