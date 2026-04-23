Tutto pronto per il Riviera International Film Festival, tra gli ospiti Modine e Argentero

Liguria. Il Riviera International Film Festival si appresta a tagliare il prestigioso traguardo della sua decima edizione, confermando Sestri Levante come una delle capitali del cinema indipendente mondiale dal 5 al 10 maggio 2026.

Il claim scelto per questo decennale, No Risk, No Stories, sintetizza perfettamente l’anima di una manifestazione che sin dal suo esordio nel 2017 ha scelto di dare spazio a storie coraggiose e autori capaci di uscire dalla propria zona di comfort.

Il cast di quest’anno è un connubio straordinario tra icone internazionali e talenti italiani, con nomi del calibro di Matthew Modine, Stephen Frears, Claudio Amendola, Laura Morante, Luca Argentero e Maria Grazia Cucinotta. Accanto a loro, il festival mantiene la sua missione originale di trampolino di lancio per i giovani registi under 35, ospitando tre concorsi dedicati a film, documentari e cortometraggi.

La rilevanza politica e sociale del Riff è testimoniata dal film d’apertura, il documentario Spring Wind di Tamás Topolánszky, che racconta l’ascesa del nuovo premier ungherese Peter Magyar.

Il presidente Stefano Gallini Durante ha sottolineato come questa edizione sia dedicata alla memoria di Robert Redford e Jane Goodall, due figure che hanno ispirato la nascita del festival, mentre il presidente della Fondazione, Vito D’Onghia, ha definito l’evento un avamposto di resistenza culturale e un ponte tra generazioni.

Un ruolo cruciale è svolto anche dal progetto Riff Educational che quest’anno ha coinvolto oltre mille studenti, sensibilizzandoli sui temi della sostenibilità attraverso il cinema. Il programma delle masterclass al Convento dell’Annunziata vedrà protagonisti maestri come Giovanni Veronesi e Silvio Soldini, mentre il Duferco Lounge di piazza Matteotti si trasformerà nel cuore pulsante dei talk gratuiti.

Tra gli appuntamenti più attesi spiccano l’incontro con Lucia Ocone, il racconto del percorso internazionale di Alvise Rigo e la riflessione profonda portata da Saja Kilani sulla tragedia di Gaza attraverso il film La voce di Hind Rajab.

La varietà degli ospiti prosegue con l’attivismo di Caterina Murino, la profondità intellettuale di Barbara Alberti e il carisma di Antonia Liskova e Cristiana dell’Anna.

Ampio spazio sarà dato anche al dietro le quinte con il produttore premio Oscar Nicola Giuliano e alla trasposizione cinematografica de L’Arminuta con il regista Giuseppe Bonito. Non mancherà l’attenzione alle stelle emergenti come Letizia Arnò e Andrea Arru, oltre all’attesissimo incontro con il cast della nuova serie Sky Gomorra Le Origini.

Al Riff attesa anche la presentazione del nuovo lavoro dell’artista ambientale Anne de Carbuccia nella giornata di chiusura.