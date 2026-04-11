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Misure

Ricerca e innovazione, la Regione aggiunge 20 milioni sui bandi space economy e scienze della vita

Sedi istituzionali e palazzi del governo

Genova. “Regione Liguria stanzia ulteriori 20 milioni di euro nella ricerca e innovazione“. Lo annunciano il presidente Marco Bucci e l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana.

Tali risorse aggiuntive ai bandi della Programmazione Fesr 2021-2027, a valere sulle azioni 1.1.1, garantiranno a tutti i richiedenti, ritenuti ammissibili dal soggetto attuatore Filse, le economie necessarie per portare avanti le proposte progettuali presentate.

“Parliamo di due misure sperimentali che hanno riscosso un particolare successo di partecipazione. Da un lato la misura dedicata alla space economy che, a fronte di quest’ultimo impegno regionale, andrà incontro ai progetti presentati da 30 imprese nell’ambito di un settore a forte crescita, che può generare innovazione ad alto valore aggiunto e importanti ricadute economico-occupazionali sul territorio. Dall’altro – aggiungono Bucci e Piana – abbiamo potenziato la dotazione del bando ‘Salute e scienze della Vita’, uno strumento con cui accompagneremo più di 40 interventi nell’ambito della medicina rigenerativa, della robotica per l’assistenza, delle tecnologie omiche, dei big data e dei sistemi digitali sanitari”.

L’integrazione porta a 30 milioni la dotazione complessiva attribuita da Regione Liguria per le due misure. “Una risposta importante di questa Giunta, non solo per garantire il pieno utilizzo delle risorse e il conseguimento dei target previsti dal programma comunitario del Fesr, ma soprattutto per accompagnare lo sviluppo di un ecosistema regionale dell’innovazione – composto da imprese, centri di ricerca e università – che guarda con interesse a queste e altre sfide del futuro” concludono.

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