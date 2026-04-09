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Restaurata la “Madonnetta” della casa di Paganini, il 13 aprile la presentazione a Sant’Agostino

L'intervento è stato finanziato dall'associazione Genovapiedi: "È un simbolo e un'occasione per portare l'attenzione alle azioni dell'uomo"

Generico aprile 2026

Genova. Il 13 aprile alle ore 16.45 presso il museo di Sant’Agostino sarà presentato il restauro della scultura lapidea raffigurante la Madonna Immacolata del XVII secolo, già collocata nell’edicola votiva presente sulla casa natale di Nicolò Paganini, demolita nella notte del 13 settembre 1971, per far posto al Centro dei Liguri.

L’intervento è stato finanziato dall’associazione Genovapiedi: “Il restauro di questa scultura è stato soprattutto simbolico – spiega il presidente Massimo Colucci -. Simbolo della volontà di ridare dignità ad una scultura, ma soprattutto a ciò che rappresentava e che rappresenta tutt’oggi: la casa di un grande cittadino, conosciuto in tutto il mondo, la cui musica ha cambiato la storia della musica”.

“Il restauro è stato un’occasione per portare l’attenzione alla scultura, a ciò che rappresenta, ma anche alla memoria delle azioni dell’uomo. La guerra e le sue conseguenze, in primis per le vite spezzate, ma anche per la perdita del patrimonio culturale e artistico che della vita umana è parte integrante”, aggiunge Colucci.

Il restauro, ad opera di Emilia Bruzzo, è stato seguito da scolaresche e cittadini interessati, che hanno potuto conoscere le problematiche di degrado e le tecniche applicate. Nel corso della presentazione sarà impartita la benedizione del parroco di San Salvatore in Sarzano, Don Carlo Parodi. Seguiranno l’esposizione della restauratrice e l’intervento del presidente di Genovapiedi.

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