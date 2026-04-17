“Relitti. La nostra memoria in fondo al mare”, la presentazione del libro al Mei

Genova. Martedì 21 aprile alle ore 17:30 il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana ospita la presentazione del libro “Relitti. La nostra memoria in fondo al mare” di Leonardo D’Imporzano. Durante l’incontro, l’autore dialogherà con Pierangelo Campodonico, Direttore del Mei, offrendo al pubblico un’occasione per approfondire i temi del volume e il legame tra storia, mare e memoria.

Il libro propone un viaggio affascinante attraverso i mari della storia, tra relitti dimenticati, battaglie navali e naufragi di navi di emigranti, come quello della Principessa Mafalda. Dall’antica battaglia delle Egadi alle più moderne ricerche sottomarine, Relitti intreccia storie di uomini e navi che hanno segnato il percorso dell’umanità, restituendo nuova voce a vicende rimaste a lungo sommerse.

Seguendo le tracce di esploratori, scienziati e cacciatori di tesori, il volume accompagna il lettore in un’indagine che attraversa i secoli, rivelando come ogni relitto rappresenti una vera e propria capsula del tempo. Tra naufragi leggendari e recuperi avveniristici, emerge un mondo in cui storia, scienza e avventura si fondono in un racconto coinvolgente e ricco di suggestioni.

Combinando rigore storico e capacità narrativa, l’autore riporta alla luce episodi dimenticati come il naufragio del Polluce, la misteriosa scomparsa di Antoine de Saint-Exupéry e l’incredibile vicenda delle “Friendly Floatees”. Un’opera che mette in evidenza il mare come custode di memoria e archivio ancora in parte inesplorato.

Leonardo D’Imporzano è giornalista e divulgatore scientifico, direttore responsabile della storica rivista dedicata alla subacquea Il Mondo Sommerso. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana per il suo impegno nella tutela dell’ambiente sommerso, ha ricevuto nel 2023 il Premio “Cittadino Europeo” dal Parlamento Europeo. È inoltre Tridente d’Oro dell’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee e membro del “The Explorers Club” di New York. Tra le sue pubblicazioni: L’Orecchio del subacqueo (2010), Le Cinque Terre con le pinne (2012), SubPuntoCom (2014) e PALOMBiRO. Pagine dal fondo (2014).