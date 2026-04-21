Relazioni internazionali, l’ambasciatore del Lussembrugo in visita in città

Genova. Questa mattina a Palazzo Tursi, presso l’Ufficio di rappresentanza della sindaca, l’assessora al Turismo Tiziana Beghin e il consigliere delegato alle Relazioni internazionali Si Mohamed Kaabour hanno incontrato l’ambasciatore del Granducato del Lussemburgo, Christophe Schiltz e il vice ambasciatore Dominique Chevolet. Ha partecipato anche la console del Granducato del Lussemburgo a Genova, Laura Castelbarco Albani.

Nel corso della visita, l’assessora Beghin ha illustrato agli ospiti le eccellenze economiche e culturali della città: dalla Blue economy alle nuove tecnologie, dalla logistica ai servizi, passando per i Palazzi dei Rolli patrimonio UNESCO e il sistema dei Forti.

L’assessora ha raccontato anche le strategie messe in campo dall’Amministrazione per promuovere Genova dal punto di vista turistico e del marketing territoriale in un’ottica di destagionalizzazione, e gli ottimi riscontri ottenuti negli ultimi mesi in termini di incremento delle presenze, non solo da Francia e Germania, ma anche dal Nord Europa.

Si è parlato anche di artigianato e lavoro, con un focus dell’ambasciatore Schiltz rispetto al tema della ricerca, a livello europeo, di manodopera specializzata: un tema fondamentale rispetto al quale l’assessora Beghin ha annunciato la prossima apertura, nel capoluogo ligure, della nuova Scuola delle Professioni del mare e della Blue economy.

Ieri l’incontro con il presidente di Regione Marco Bucci: “Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha ricevuto oggi nel suo ufficio di piazza De Ferrari l’ambasciatore del Lussemburgo Christophe Schiltz, in visita istituzionale a Genova.

L’incontro è stato l’occasione per dialogare su diversi temi di interesse comune, con particolare attenzione allo sviluppo economico della Liguria legato alla blue economy, al ruolo strategico dei porti liguri e all’innovazione tecnologica. L’ambasciatore era accompagnato dalla console del Granducato del Lussemburgo, Laura Castelbarco Albani, e dal viceambasciatore Dominique Chevolet”.