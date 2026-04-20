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Intervento

Recco, nuove asfaltature in via Marconi e in via Ippolito d’Aste per strade più sicure e vivibili

Manutenzione anche per l'illuminazione pubblica di via Montefiorito

Asfaltatura Asfalto Provinciali

Recco. Il Comune di Recco sta portando avanti numerose attività di manutenzione stradale per migliorare la sicurezza e la percorribilità delle vie cittadine. Gli interventi di rifacimento dell’asfalto, che si svolgeranno nei giorni 23 e 24 aprile, tra le ore 7 e le 18, in via Ippolito d’Aste e via Guglielmo Marconi, sono stati affidati a ditte specializzate e garantiranno una migliore fruizione delle strade. In parallelo alle asfaltature, è programmato un intervento di manutenzione della pubblica illuminazione in via del Castello, nel tratto compreso tra via Montefiorito e via Privata Gaggianego, che si svolgerà giovedì 23 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 11.

“Le asfaltature e la manutenzione rientrano in quelle attività amministrative che magari fanno poco notizia, ma che noi consideriamo essenziali perché fanno la differenza nella vita di tutti i giorni per chi si sposta in città. Non è solo una questione di decoro, ma di sicurezza per chi cammina, pedala o guida. Come sempre, chiediamo pazienza e spirito di collaborazione perché ogni cantiere è una parte della città che migliora” dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli.

Per consentire le operazioni in sicurezza sarà istituito il divieto di sosta nei tratti interessati di via Ippolito d’Aste e via Guglielmo Marconi e senso unico alternato regolato da personale incaricato.

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