Recco, 75° anniversario della consacrazione della Chiesa Parrocchiale dei Ss. Giovanni Battista e Giovanni Bono

Recco. Settantacinque anni dopo la ricostruzione, sulle rovine della chiesa distrutta nel corso dell’ultimo conflitto mondiale, la città di Recco celebra il 75° anniversario della consacrazione della moderna parrocchia dei Ss. Giovanni Battista e Giovanni Bono.

“L’edificio originario – afferma il sindaco Carlo Gandolfo – subì gravi danni a causa dei bombardamenti anglo‑americani e fu poi demolito, lasciando il posto a uno dei primi edifici ricostruiti nel dopoguerra. Un sentito ringraziamento va alla Parrocchia, a don Giuseppe Guastavino e a tutti i sacerdoti che si sono succeduti negli anni, insieme ai fedeli che mantengono viva questa comunità. Eventi come questo richiamano il valore delle nostre radici e il senso profondo di una comunità che sa ritrovarsi attorno ai passaggi importanti della propria storia”.

Il programma si apre giovedì 30 aprile, alle ore 17, con l’Adorazione Eucaristica, seguita dalla Santa Messa alle ore 18. Alle 20.30 è prevista l’inaugurazione della mostra fotografica “Immagini e ricordi della Parrocchia dei Ss. Giovanni Battista e Giovanni Bono”, curata da Carlo Guglieri, che raccoglie cartoline e fotografie tratte dagli archivi parrocchiali e di famiglie recchesi. La mostra resterà aperta nei locali parrocchiali – Sala Flora dal 1° al 16 maggio, con orario 10–12 e 16 –18; domenica dalle ore 10 alle 12.

Sabato 2 maggio, ore 14.30 spazio ai più piccoli con il laboratorio “Conosci la tua Chiesa” e una speciale caccia al tesoro. Alle ore 18 si terrà la Santa Messa Solenne, presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo emerito di Genova, e animata dal Coro Parrocchiale.

Venerdì 15 maggio la chiesa accoglierà la conferenza “Frammenti di Luce: la storia e l’arte nei mosaici di Santagata”, a cura di Serena Bertolucci, direttrice del Museo M9 di Venezia Mestre, accompagnata dalle musiche d’organo del Maestro Fabrizio Fancello.