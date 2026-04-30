Recco, 125mila euro per il restyling della palestra comunale di via Vecchia Vastato

Recco. Un investimento da 125 mila euro per restituire alla città un impianto sportivo moderno e soprattutto sicuro. È quanto ha deliberato la giunta Gandolfo per il restyling della palestra comunale di via Vecchia Vastato, con una superficie di gioco segnata da gravi problemi di usura.

“La tensostruttura è un punto di riferimento per tutto il territorio – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Sara Rastelli – viene utilizzata dagli istituti scolastici, dai gruppi giovanili, dai cittadini e ospita le attività della Pro Recco Pallavolo e della Pro Recco Basket. I sopralluoghi dell’Ufficio Tecnico hanno evidenziato un’importante usura della pavimentazione interna, con abrasioni e perdita di elasticità, elementi che nel tempo avrebbero potuto comprometterne la piena funzionalità”.

Il progetto di fattibilità approvato dalla giunta prevede la rimozione completa della vecchia pavimentazione, la verifica del sottofondo e la posa di una nuova superficie sportiva sintetica, certificata per uso indoor. Saranno inoltre tracciate le nuove linee di gioco per pallavolo e basket. “Consideriamo lo sport uno strumento essenziale di promozione della salute, inclusione sociale e aggregazione. Garantire la conservazione e l’efficienza delle strutture sportive, assicurando condizioni ottimali a chi pratica sport, è un impegno preciso della nostra amministrazione. Questo intervento permetterà non solo di dare continuità alle varie attività, ma renderà l’impianto più attrattivo e confortevole” afferma il sindaco Carlo Gandolfo.

Il Comune utilizzerà il progetto di fattibilità per intercettare fondi regionali e statali destinati alla riqualificazione degli impianti sportivi. “Lo sport è uno strumento di inclusione e salute”, si legge nelle motivazioni della delibera.