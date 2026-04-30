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Dati

Rc moto, in Liguria aumento del 23,7%: Genova la provincia più cara

I prezzi sono i più alti della regione, con una media di 434,34 euro. La provincia di Savona invece ha i prezzi più contenuti

motorini scooter

Genova. Per la prima volta dal 2013, con l’unica esclusione dl 2020, anno della pandemia, il mercato italiano delle immatricolazioni di motocicli torna in negativo: nel 2025 sono state immatricolate circa 332.000 moto, con un calo del -6,1% su base annua. Di contro salgono i prezzi delle assicurazioni, che a marzo toccano un  +14,8% rispetto all’anno precedente.

L’analisi arriva dall’osservatorio di segugio.it, che evidenzia come in Liguria il costo medio dell’rc moto sia di 400 euro, in aumento del 23,7% rispetto allo scorso anno, dato ben superiore rispetto alla media in Italia.

Rc moto, i prezzi in Liguria: Genova la provincia più cara

Guardando al dettaglio provinciale, in quella di Genova i prezzi sono i più alti della regione, con una media di 434,34 euro, mentre invece quella di Savona è la meno cara, con una media registrata di 296,89 euro.

La provincia di Imperia è invece quella dove si registra il rincaro maggiore dell’rc moto, con un aumento del prezzo medio rc moto del +44,1% anno su anno, per una media di 348,36 euro. Genova, invece, è la provincia della regione dove si osserva il rialzo dei prezzi più contenuto, anche se l’aumento sfiora il 20%, con un +18,1% anno su anno.

“L’Italia si conferma il motore d’Europa nel mercato delle due ruote – commenta Emanuele Anzaghi, smministratore Delegato di Segugio.it – ma i costi assicurativi stanno diventando un problema sempre più rilevante per i consumatori. Al momento del rinnovo si registrano spesso rincari significativi – il cosiddetto price walking, che penalizza chi non cambia compagnia – rendendo fondamentale sottoporre ogni anno la propria polizza RC a un vero e proprio “checkup’”.

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