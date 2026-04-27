Anziana colpita alla testa e rapinata in pieno giorno a Castelletto

Genova. Una donna di 86 anni è stata vittima di una violenta rapina mentre stava rientrando a casa con la spesa. E’ successo ieri mattina, domenica 26 aprile, in corso Firenze nel quartiere residenziale di Castelletto.

L’anziana intorno alle 10.30 stava aprendo il portone del palazzo dove risiede quando è stata colpita da dietro alla testa: l’uomo – che non è riuscita a vedere in volto – ha afferrato la sua borsa ed è poi fuggito in direzione monte. Soccorsa prima dai vicini di casa, sul posto sono arrivate le volanti della polizia e l’ambulanza. La donna è stata portata in codice giallo all’ospedale San Martino.

Le indagini sono state affidate agli investigatori della squadra mobile: purtroppo non ci sarebbero telecamere a inquadrare l’area dove è avvenuta la rapina, ma gli investigatori stanno cercando di ricostruire i movimenti dell’aggressore prima e dopo il colpo anche grazie a chi potrebbe averlo visto fuggire.