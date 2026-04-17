  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Presi

Rapina con spray urticante nei vicoli, la polizia locale arresta quattro giovani

È successo in via Gramsci. Sono stati individuati anche grazie alle telecamere di videosorveglianza

Generica

Genova. La polizia locale di Genova ha arrestato quattro ragazzi, tutti tra i 18 e 21 anni, accusati di avere rapinato utilizzando dello spray urticante un altro giovane.

Gli agenti, in servizio in divisa nel centro storico, sono stati fermati nella notte tra giovedì e venerdì da un 24enne marocchino che ha raccontato di essere stato derubato dello smartphone e di altri oggetti personali, accecato dallo spray al peperoncino da un gruppo di malviventi.

La rapina è avvenuta in via Gramsci. La polizia locale, raccolti gli elementi utili, ha avviato le ricerche, utilizzando anche il sistema di videosorveglianza cittadino, collegato alla centrale operativa, riuscendo in breve tempo a individuare e fermare i presunti autori del fatto.

I quattro fermati, anche loro marocchini, hanno provato a scappare tra la zona del Molo e il porto antico. Sono poi risultati tutti pluripregiudicati, anche per reati contro il patrimonio. Il pm ha poi disposto per tutti il carcere in attesa della convalida del gip.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.