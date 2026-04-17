Rapina con spray urticante nei vicoli, la polizia locale arresta quattro giovani

Genova. La polizia locale di Genova ha arrestato quattro ragazzi, tutti tra i 18 e 21 anni, accusati di avere rapinato utilizzando dello spray urticante un altro giovane.

Gli agenti, in servizio in divisa nel centro storico, sono stati fermati nella notte tra giovedì e venerdì da un 24enne marocchino che ha raccontato di essere stato derubato dello smartphone e di altri oggetti personali, accecato dallo spray al peperoncino da un gruppo di malviventi.

La rapina è avvenuta in via Gramsci. La polizia locale, raccolti gli elementi utili, ha avviato le ricerche, utilizzando anche il sistema di videosorveglianza cittadino, collegato alla centrale operativa, riuscendo in breve tempo a individuare e fermare i presunti autori del fatto.

I quattro fermati, anche loro marocchini, hanno provato a scappare tra la zona del Molo e il porto antico. Sono poi risultati tutti pluripregiudicati, anche per reati contro il patrimonio. Il pm ha poi disposto per tutti il carcere in attesa della convalida del gip.