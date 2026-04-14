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Preso

Aveva rapinato un senza fissa dimora che dormiva in Sottoripa, arrestato dalla polizia

La rapina era avvenuta la scorsa estate. L'uomo è stato rintracciato nel ponente

polizia

Genova. Un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia di Stato per rapina pluriaggravata: nel luglio scorso si era reso responsabile, secondo le indagini, di una rapina a un anziano senza fissa dimora che dormiva sotto i portici di Sottoripa

Il 46enne, cittadino algerino, è stato identificato e ha ricevuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa lo scorso 7 aprile dal Tribunale di Genova.

L’uomo, già noto agli operatori del commissariato Cornigliano, è stato rintracciato proprio da loro in via Alpini d’Italia. Il presunto rapinatore è stato portato in carcere a Marassi in attesa di processo.

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