Aveva rapinato un senza fissa dimora che dormiva in Sottoripa, arrestato dalla polizia

Genova. Un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia di Stato per rapina pluriaggravata: nel luglio scorso si era reso responsabile, secondo le indagini, di una rapina a un anziano senza fissa dimora che dormiva sotto i portici di Sottoripa

Il 46enne, cittadino algerino, è stato identificato e ha ricevuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa lo scorso 7 aprile dal Tribunale di Genova.

L’uomo, già noto agli operatori del commissariato Cornigliano, è stato rintracciato proprio da loro in via Alpini d’Italia. Il presunto rapinatore è stato portato in carcere a Marassi in attesa di processo.