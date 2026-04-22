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Operazione

Violenta rapina a due crocieristi nei vicoli: otto persone arrestate

Il branco, composto da sette uomini e una donna, aveva avvicinato una coppia nel centro storico. La donna era stata colpita al viso e molestata, l'uomo preso a calci e pugni

polizia centro storico

Genova. Sette uomini e una donna sono stati arrestati dalla squadra mobile e dagli agenti del commissariato Pré con l’accusa di avere rapinato una coppia di crocieristi che stavano passeggiando nel centro storico lo scorso 18 novembre.

Si tratta di otto persone senza fissa dimora per cui è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La rapina era stata commessa intorno alle due di notte. La coppia, un cittadino statunitense e una cittadina colombiana, era scesa dalla nave per trascorrere la serata nei vicoli.

Raggiunti in via Gramsci, erano stati accerchiati dal branco che, dopo averli separati, li aveva spinti contro il muro. La donna era stata colpita al viso e molestata, il compagno preso a calci e pugni. Poi erano stati derubati di smartphone e portafogli.

Le indagini, immediatamente avviate dalla squadra di polizia giudiziaria del commissariato Pré, hanno portato all’individuazione di tutti gli autori del reato. Fondamentali le immagini dei vari sistemi di video-sorveglianza, che hanno permesso di ricostruire tutto il percorso fatto dalle vittime e dai rapinatori.

Gli investigatori sono riusciti a incrociare volti e nomi e a identificare i rapinatori, noti per il consumo di droga e con precedenti specifici in città.Gli agenti hanno rintracciato due cittadini italiani per le vie del centro storico cittadino, tre cittadini egiziani sono stati rintracciati a Coronata. Altri due cittadini egiziani sono stati invece individuati a Monfalcone (Go) e nei pressi di Rivarolo Canavese (To), mentre l’unica donna, italiana, è stata rintracciata nei pressi di Marciana, in provincia di Livorno.

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