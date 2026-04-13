Rapallo Pallanuoto, convincente successo in Sicilia

Acireale. Prestazione solida e convincente per il Rapallo Pallanuoto femminile, che nella settima giornata di Serie A1 supera con un netto 20-9 la Brizz Nuoto in trasferta. I parziali: 3-2, 2-7, 1-7, 3-4.

Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sul 3-2 per le padrone di casa, le gialloblù cambiano marcia già nel secondo parziale, piazzando un break decisivo (2-7) che indirizza la gara. Il Rapallo prende definitivamente il controllo del match anche nel terzo tempo (1-7), gestendo poi senza difficoltà l’ultima frazione.

Una prova corale, con diverse giocatrici a segno e una fase offensiva particolarmente efficace. Sugli scudi Cabona, autrice di 7 reti, ben supportata da Willemsen (3), Galardi (2), Bianconi (2) e Co’ (2). A segno anche Zanetta, Di Maria, Giustini e Bianco.

Il Rapallo dimostra continuità e solidità, costruendo il successo soprattutto a partire dal secondo tempo, con attenzione difensiva e qualità nelle superiorità.

Al termine della gara, il commento del tecnico Luca Antonucci: “Il risultato è buono, ovviamente. Siamo sempre in un momento difficile, in cui dobbiamo recuperare energie e abbiamo qualche ragazza acciaccata. Non era una partita semplice, anche considerando la trasferta: all’inizio abbiamo un po’ arrancato, poi ci siamo sciolte e siamo riuscite a portare a casa il risultato in maniera agevole”.