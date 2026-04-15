Rapallo, ecco le linee guida per ottenere contributi economici su iscrizioni a centri estivi

Rapallo. La giunta comunale ha approvato le nuove linee guida per la concessione di contributi economici destinati alla frequenza dei centri estivi accreditati per l’anno 2026. L’iniziativa mira a sostenere le famiglie residenti nel conciliare i tempi di vita e di lavoro durante il periodo estivo, garantendo al contempo l’accesso ad attività educative e ricreative di qualità per i minori.

L’agevolazione è rivolta ai nuclei famigliari con un Isee non superiore a 20 mila euro, con un sistema di contributi proporzionale che intende premiare le fasce di reddito più basse. Nello specifico, per chi rientra nella fascia Isee fino a 3.000,00 euro è previsto un contributo settimanale di 95,00 euro, importo che decresce progressivamente fino a 10,00 euro per le soglie di reddito più alte. È inoltre prevista una riduzione del contributo pari al 36% nel caso in cui la frequenza al centro estivo sia solo parziale.

Particolare attenzione è stata dedicata ai minori in carico ai servizi sociali, per i quali è prevista la possibilità di ottenere settimane di gratuità previa valutazione professionale , e all’inclusione dei minori con disabilità. Per questi ultimi, il Comune riconoscerà agli enti gestori un contributo orario di 25,00 euro (per rapporti educativi 1:1) per garantire il necessario supporto professionale e una piena partecipazione alle attività.

La dichiarazione del sindaco, Elisabetta Ricci: “Con l’approvazione di questa delibera rinnoviamo l’impegno della nostra amministrazione a favore delle famiglie rapallesi. Sappiamo quanto sia importante, al termine dell’anno scolastico, poter contare su strutture qualificate per i propri figli: per questo abbiamo voluto strutturare un sistema di contributi che premi le fasce più fragili e garantisca a tutti il diritto al gioco e alla socialità. Un punto per noi imprescindibile è l’inclusione: il sostegno economico per il rapporto educativo 1:1 assicura che i centri estivi siano davvero aperti a ogni bambino, nessuno escluso. Investire nei centri estivi significa investire nel benessere della nostra comunità e nel futuro dei nostri cittadini più giovani”.

L’assessore ai Servizi sociali, Laura Mastrangelo, aggiunge: “Questo provvedimento nasce da una precisa volontà di non lasciare indietro nessuno. Attraverso la valorizzazione delle fasce Isee più basse e il supporto diretto ai nuclei seguiti dai nostri servizi, trasformiamo i centri estivi in un vero strumento di equità sociale. Garantire la gratuità ai casi più fragili e sostenere economicamente la presenza di educatori dedicati per la disabilità significa abbattere barriere economiche e fisiche, offrendo a ogni ragazzo di Rapallo le stesse opportunità di crescita e divertimento”.

Le date precise e le modalità operative per l’invio delle istanze saranno rese note a breve attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Rapallo e l’affissione di manifesti informativi presso le scuole e nelle aree dedicate del territorio comunale. Il bando resterà attivo per 30 giorni a partire dal giorno di prima pubblicazione.