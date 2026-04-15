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Rapallo, ecco le linee guida per ottenere contributi economici su iscrizioni a centri estivi

Particolare attenzione è stata dedicata ai minori in carico ai servizi sociali, per i quali è prevista la possibilità di ottenere settimane di gratuità

centro estivo fincantieri

Rapallo. La giunta comunale ha approvato le nuove linee guida per la concessione di contributi economici destinati alla frequenza dei centri estivi accreditati per l’anno 2026. L’iniziativa mira a sostenere le famiglie residenti nel conciliare i tempi di vita e di lavoro durante il periodo estivo, garantendo al contempo l’accesso ad attività educative e ricreative di qualità per i minori.

L’agevolazione è rivolta ai nuclei famigliari con un Isee non superiore a 20 mila euro, con un sistema di contributi proporzionale che intende premiare le fasce di reddito più basse. Nello specifico, per chi rientra nella fascia Isee fino a 3.000,00 euro è previsto un contributo settimanale di 95,00 euro, importo che decresce progressivamente fino a 10,00 euro per le soglie di reddito più alte. È inoltre prevista una riduzione del contributo pari al 36% nel caso in cui la frequenza al centro estivo sia solo parziale.

Particolare attenzione è stata dedicata ai minori in carico ai servizi sociali, per i quali è prevista la possibilità di ottenere settimane di gratuità previa valutazione professionale , e all’inclusione dei minori con disabilità. Per questi ultimi, il Comune riconoscerà agli enti gestori un contributo orario di 25,00 euro (per rapporti educativi 1:1) per garantire il necessario supporto professionale e una piena partecipazione alle attività.

La dichiarazione del sindaco, Elisabetta Ricci: “Con l’approvazione di questa delibera rinnoviamo l’impegno della nostra amministrazione a favore delle famiglie rapallesi. Sappiamo quanto sia importante, al termine dell’anno scolastico, poter contare su strutture qualificate per i propri figli: per questo abbiamo voluto strutturare un sistema di contributi che premi le fasce più fragili e garantisca a tutti il diritto al gioco e alla socialità. Un punto per noi imprescindibile è l’inclusione: il sostegno economico per il rapporto educativo 1:1 assicura che i centri estivi siano davvero aperti a ogni bambino, nessuno escluso. Investire nei centri estivi significa investire nel benessere della nostra comunità e nel futuro dei nostri cittadini più giovani”.

L’assessore ai Servizi sociali, Laura Mastrangelo, aggiunge: “Questo provvedimento nasce da una precisa volontà di non lasciare indietro nessuno. Attraverso la valorizzazione delle fasce Isee più basse e il supporto diretto ai nuclei seguiti dai nostri servizi, trasformiamo i centri estivi in un vero strumento di equità sociale. Garantire la gratuità ai casi più fragili e sostenere economicamente la presenza di educatori dedicati per la disabilità significa abbattere barriere economiche e fisiche, offrendo a ogni ragazzo di Rapallo le stesse opportunità di crescita e divertimento”.

Le date precise e le modalità operative per l’invio delle istanze saranno rese note a breve attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Rapallo e l’affissione di manifesti informativi presso le scuole e nelle aree dedicate del territorio comunale. Il bando resterà attivo per 30 giorni a partire dal giorno di prima pubblicazione.

 

 

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