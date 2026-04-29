Rapallo celebra la grande scherma: approvato il piano di promozione sportiva per la primavera 2026

Rapallo. La Giunta comunale di Rapallo ha approvato questa mattina un importante atto di indirizzo volto a valorizzare e diffondere la cultura della scherma sul territorio cittadino. L’iniziativa mira a promuovere lo sport non solo come attività fisica, ma come fondamentale strumento educativo, sociale e di benessere psicofisico, in linea con i valori riconosciuti dalla Costituzione.

Il progetto prevede l’organizzazione di almeno due eventi sportivi di scherma, che si terranno tra i mesi di maggio e giugno 2026 presso la palestra di via Betti. Le manifestazioni saranno realizzate in stretta collaborazione con il Comitato Regionale della Federazione Italiana Scherma (FIS) e includeranno attività aperte al pubblico per avvicinare i cittadini a questa disciplina . Una parte essenziale del piano riguarda inoltre la diffusione della pratica sportiva nelle scuole, attraverso un progetto dedicato che coinvolgerà almeno un plesso scolastico cittadino.

La dichiarazione del sindaco, Elisabetta Ricci: “Rapallo vanta una tradizione d’eccellenza nella scherma, essendo sede fin dal 1986 di un club che ha saputo crescere campioni di livello nazionale e internazionale. Con questa delibera vogliamo onorare questa storia gloriosa e, allo stesso tempo, investire sul futuro dei nostri giovani. Lo sport è inclusione e crescita; portare la scherma nelle scuole e in piazza significa offrire ai nostri ragazzi modelli positivi di disciplina e rispetto. Siamo orgogliosi di sostenere eventi che rendono la nostra città sempre più un punto di riferimento per le eccellenze sportive.”

La dichiarazione del vicesindaco, Antonella Aonzo: “Garantire l’accesso allo sport a tutti i livelli è una priorità di questa amministrazione. La scherma è una disciplina che richiede cuore e mente, e vogliamo che diventi un patrimonio condiviso da tutta la cittadinanza, non solo dagli addetti ai lavori. Grazie alla collaborazione con il Comitato Regionale FIS e il coinvolgimento degli istituti scolastici, trasformeremo i prossimi mesi in una vera celebrazione dei valori sportivi. Questo atto di indirizzo è un impegno concreto per migliorare il benessere della nostra comunità e il supporto logistico alle realtà che operano quotidianamente sul territorio.”

Il piano operativo, comprensivo di date e orari dettagliati, sarà definito nelle prossime settimane in coordinamento con gli uffici comunali e i soggetti incaricati dell’organizzazione.